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РФ масово звозить провокаторів для пропаганди на окупованих територіях – Міноборони

Надія Клочко
glavcom.ua
РФ масово звозить провокаторів для пропаганди на окупованих територіях – Міноборони
Ганна Маляр заявила про посилення антиросійських настроїв на окупованих територіях
фото з відкритих джерел

Росія посилює пропаганду на тимчасово окупованих територіях України

Для посилення пропаганди на окупованих територіях України із Росії масово прибувають провокатори, які вдають із себе біженців, що постраждали від дій українських військових. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Росіяни активізували на тимчасово окупованих територіях антиукраїнську пропаганду, використовуючи традиційне збільшення кількості людей у громадських місцях напередодні початку навчального року. До проведення пропагандистської кампанії з території Росії масово прибувають спеціально підготовлені провокатори, які видають себе за біженців, постраждалих від Збройних сил України. у такий спосіб вони здійснюють поширення недостовірної і викривленої інформації, що шокує вигаданими подробицями про загибель мирного населення, і особливо дітей», – зазначила Маляр.

Заступниця міністра оборони також звернула увагу на характерну ознаку цих провокаторів – вони хвалять окупаційну владу рішення організувати освітній процес на захоплених Росією територіях.

«Характерною ознакою провокаторів є вихваляння рішень російського керівництва про організацію освітнього процесу в навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях України. Ми неодноразово вам повідомляли, що Росія намагається інтегрувати тимчасово окуповані українські території у освітній сфері до російських програм. Натомість їм не вдається на сьогодні залучити на свій бік переважну більшість українських працівників освіти які вимушено залишаються сьогодні на окупованих територіях», – сказала вона.

При цьому, за словами Маляр, пропагандисти намагаються переконувати пересічних громадян у рішучості Росії успішно завершити так звану «спеціальну воєнну операцію» проти України, що нібито підтверджує введення в дію указу російського президента Володимира Путіна від 25 серпня про збільшення чисельності Збройних сил РФ.

«Разом з цим громадськість тимчасово окупованих територій розуміє, що збільшення чисельності російської армії буде відбуватися, зокрема, за рахунок призову майбутніх випускників місцевих навчальних закладів на тимчасово окупованих територіях. І ці люди неодмінно стануть «гарматним м’ясом». Зазначене стало вагомим поштовхом для посилення антиросійських настроїв у суспільстві на тимчасово окупованих територіях», – пояснила заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше українська розвідка оприлюднила методичку, розроблену російськими окупантами, за якою агітатори переконують жителів захоплених територій України в тому, що армія РФ не мародери і не вбивці. 

Також раніше повідомлялося, що кремлівська пропаганда через іноземних спікерів та медіа поширювала чергові фейки. Цього разу, зокрема, про «марність» підтримки України Сполученими Штатами Америки.

Читайте також: «У Києві зріє переворот». Куди забрела кремлівська пропаганда
Теги: росія окупанти пропаганда війна окупація

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