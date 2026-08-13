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Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Дмитро Рода з дитинсва мріяв працювати машиністом метрополітену
фото: Іnstagram.com/angelina_pichik

Машиніст Дмитро Рода розповів, від чого залежить рівень зарплатні машиністів метрополітену 

Дмитро Рода працює у київському метрополітені 18 років, 15 з яких керує поїздами метро. Киянин розповів, скільки заробляє та розкрив особливості своєї роботи. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар машиніста блогерці Ангеліні Пичик.

Дмитро Рода заробляє 50-60 тис. грн на місяць на посаді машиніста. За його словами, така сума залежить від вислуги, класу, змін (вечірні, нічні, розривні) та інших деталей. Мінімальна ставка машиніста метрополітену, який лише починає свою кар'єру у цій сфері, складає близько 40 тис. грн, за словами Дмитра Роди.

Робота машиніста метрополітену може починатися й о пʼятій ранку, або о пʼятій вечора – це залежить від зміни, наприклад, ранкової, вечірньої чи нічної.

Дмитро Рода працює у київському метрополітені понад 15 років
Дмитро Рода працює у київському метрополітені понад 15 років
фото: Іnstagram.com/dmytro_driver

Дмитро Рода з дитинства мріяв стати машиністом, він вважає, що ця професія підходить не кожному. «Це майже, як бути космонавтом, навірно. Не кожному дана така робота, така професія, але треба йти за покликом, мабуть, за мрією, за бажанням з дитинства», – розповів чоловік.

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Киянин розповів, які питання йому найчастіше задають як машиністу метро. Він зазначив, що найбільше людей цікавить, що знаходять у вагоні метро. «Саме такі незвичні – це, мабуть, ноутбуки, маленький холодильник і великий килим», – пригадав працівник метрополітену.

Дмитро Рода заробляє 50-60 тис. грн на місяць на посаді машиніста метрополітена
Дмитро Рода заробляє 50-60 тис. грн на місяць на посаді машиніста метрополітена
фото: Іnstagram.com/dmytro_driver

До слова, Дмитро Рода прокоментував підняття цін на проїзд у метро, вартість якого піднялася до 30 грн. За його словами, чи вплине це на умови роботи машиністів – покаже час.

Нагадаємо, із середи, 15 липня, у Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Вартість разової поїздки в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері зросла з 8 до 30 грн.

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Теги: метро зарплата Київ гроші столиця

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