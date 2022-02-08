Переговори Макрона з Путіним: головні тези

У Москві відбулася зустріч президентів Франції Еммануеля Макрона та Росії Володимира Путіна

Переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин

Переговори президента Франції Еммануеля Макрона з російським колегою Володимиром Путіним тривали більше п’яти годин.

На початку зустрічі президент РФ виказав стурбованість у сфері безпеки в Європі та подякував Макрону за участь у розробці європейської безпекової архітектури, зокрема за участь у нормандському форматі.

Своєю чергою Еммануель Макрон наголосив на необхідності обрати шлях дипломатії замість можливої ескалації.

Після завершення переговорів французький та російський лідери виступили на спільній пресконференції для журналістів.

Що сказав Путін

Володимир Путін заявив, що вони з французьким лідером обговорили вимоги РФ щодо НАТО, те, що політика відкритих дверей Альянсу надто вільна, а сам Північноатлантичний союз – позначив Росію як свого супротивника.

На думку Путіна, пересування військ РФ на своїй території використовується НАТО як несумлінний аргумент.

Російський президент також виказав розчарування тим, що країни Заходу постачають Україні зброю та військове обладнання, а сам Київ, за його словами «не хоче дотримуватись» Мінських угод та нормандських домовленостей. Путін вважає, що Мінським угодам немає альтернативи.

«Нравится – не нравится, терпи моя красавица», – висловився очільник РФ.

Володимир Путін пообіцяв не підтримувати ініціативу визнання терористів з «ЛНР» та «ДНР», оскільки це суперечить Мінським домовленостям.

Виклав претензії до України – наприклад, переслідування опозиції. Він запропонував Порошенкові політичний притулок через «переслідування опозиції» в Україні.

Що сказав Макрон

Своєю чергою Еммануель Макрон заявив, що ситуація залишається серйозною, а західні партнери прагнуть дійти дипломатичного врегулювання конфлікту заради миру та стабільності в Європі.

Він також додав, що Альянс не відмовиться від політики відкритих дверей, але саме НАТО потребує створення нових механізмів.

Макрон визнав розбіжності з президентом РФ Путіним.

Французький президент зауважив, що найближчі дні будуть вирішальними для спроб з деескалації ситуації, а переговори, які здійснюють західні лідери, мають сприяти цьому.

Він додав, що мають бути розроблені безпекові гарантії для Євросоюзу, України, Грузії, Білорусі та РФ.

Макрон згадав внесення змін у Конституцію Білорусі, де тепер відсутній пункт щодо без’ядерного статусу держави, що збільшує занепокоєння країн Заходу.

Президент Франції відкрито заявив Путіну, що він порушив територіальну цілісність України.

Макрон привітав президента України Володимира Зеленського за відкликання законопроєкту про перехідний статус Донбасу.

Нагадаємо, що у графіку президента Франції наступною зустріччю на високому рівні заплановано аудієнцію з українським гарантом Володимиром Зеленським у Києві. До цього глави держав обговорили у телефонному режимі перспективи проведення нормандського саміту.

Нагадаємо, переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин.

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