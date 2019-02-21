Іван Томич назвав кандидата у президенти, якого підтримують українські фермери



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У часи прем’єрства Юлії Тимошенко були виділені великі квоти на підтримку фермерства, - Томич

Аграрій заявив, що на виборах його організація підтримає Юлію Тимошенко

Голова союзу українського селянства Іван Томич заявив, що його організація визначилася з майбутнім президентом. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Аграрій заявив, що на виборах вони підтримають лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко.

Як зазначив Томич, у часи прем'єрства Тимошенко уряд ухвалив програму з розвитку та обслуговування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що передбачала понад мільярд гривень на 7 років – на підтримки дрібного товаровиробника.

«І за умови реалізації програми, яка передбачала найбільшу за всю історію незалежної України фінансову та матеріальну підтримку галузі ми мали б потужного фермера і багате село», - переконаний Іван Томич.

Також Томич нагадав, що уряд Тимошенко виділив значні квоти на підтримку фермерства, однак прийшла інша влада і закрила програму.

«Україні треба формувати сімейний фермерський устрій, який дасть можливість повною мірою використовувати величезний аграрний потенціал. Тоді українці не втікатимуть на заробітки ну сусідні європейські країни, де кількість фермерських господарств у 500, 700 і навіть в тисячу разів більше, ніж у нашій державі», - наголосив фермер.

За словами голови Чернігівської обласної Асоціації фермерів та приватних землевласників Івана Якуба, сьогодні гроші від держави переважно йдуть на монополії.

«Так, на 1 курку – припадає 350 грн дотацій. Та це ж золота курка, яка несе золоті яйця. Інші галузі тваринництва відійшли на другий план і занепадають», - вважає аграрій.

Та головне для аграріїв – це доступні кредити, адже зараз вони не можуть взяти гроші у державних банках через кабальні умови, додав фермер Іван Якуб.

«Сьогодні країні потрібен порятунок. Команда фермерів щиро вірить в те, що коли стане президентом Тимошенко, село стане заможними», - підсумували на прес-конференції.

Нагадаємо, 11 вересня правління Союзу українського селянства, до якого входить Асоціація фермерів та приватних землевласників України, Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України та низка інших організацій, ухвалило рішення про підтримку Юлії Тимошенко на виборах президента України.

Згодом до них долучилися ще 14 українських громадських організацій, що входять до Комітету захисту рідної землі.