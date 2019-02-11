«Емоційна ницість»: Аваков відреагував на фразу поліцейського «Лягай, Бандера!»



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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

Глава МВС підкреслив, що поведінка правоохоронця є негідною

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков засудив висловлювання співробітника поліції, який під час затримання активіста у Києві кричав: «Лягай, Бандера!».

Глава МВС підкреслив, що поведінка правоохоронця є негідною.

«Про «Лягай, Бандера» - емоційна ницість. Це негідна поведінка поліцейського. Не писав - Андрій Крищенко просив, що сам скаже. Сказав. Усе правильно. Це неприпустимо. За це варто попросити вибачення у людей і варто зробити висновки!!!», - написав Аваков у блозі на сайті «Українська правда».

Раніше начальник поліції Києва Андрій Крищенко вибачився за дії співробітника правоохоронних органів, який під час подій під Подільським управлінням поліції Києва допустив звернення до затримуваної особи «Лягай, Бандера».

Також начальник Нацполіції Сергій Князєв заявив, що він бандерівець.

Нагадаємо, що активістів, які у суботу були на акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» під час мітингу Юлії Тимошенко, затримали та побили правоохоронці. За даними поліції, у цих осіб були виявлені зеленка, газові балончики та ножі. Окрім того, стверджується, що молоді люди були із прикритими обличчями.

Потім столична поліція заявила, що невідомі спробували штурмувати управління поліції у Києві. Було затримано близько 40 осіб.

Також у мережі було оприлюднено відео побиття в Подільському управлінні поліції в Києві активістів, які були перед цим затримані поліцією на мітингу кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

Голова Національної поліції Сергій Князєв відреагував на побиття активістів. Він вважає, що інцидент став наслідком загострення виборчого процесу. Князєв також заявив, що поліція буде діяти «законно, адекватно, але безкомпромісно».

Через побиття поліцією у Подільському управлінні поліції Києва активістів руху «Хто замовив Катю Гандзюк?», що були затримані під час мітингу кандидата у президенти Юлії Тимошенко, порушено кримінальне провадження.

Близько опівночі поліція відпустила затриманих активістів.

Ввечері 9 лютого кілька десятків активістів обстріляли з салютних установок спецкомлекс «Фортеця», де проживає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Відомий волонтер Роман Синіцин оголосив про початок кампанії зі збору відомостей про поліцейських, які побили активістів в Подільському управління поліції у Києві.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив відео початку штовханини в управління поліції Києва.