На Донбасі буде створено нове угруповання військ «Центр»

Нове угруповання відповідатиме за оборону значної частини області, а очолить його командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький

На Донеччині створили нове тимчасове угруповання військ «Центр», яке відповідатиме за оборону більшої частини області. Його командувачем стане генерал Андрій Білецький, який водночас продовжить очолювати Третій армійський корпус. Про це заступник Білецького Родіон Кудряшов розповів у коментарі Liga.net, повідомляє «Главком».

За словами Кудряшова, нове угруповання створюють як окремий орган управління для організації оборони на значній частині Донеччини. При цьому Білецький продовжить командувати Третім армійським корпусом. Таким чином, командування угрупованням «Центр» буде поєднане з керівництвом Третім армійським корпусом.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що українські позиції на Донеччині посилять завдяки двом оновленим угрупованням. Командувачами він назвав Героїв України Андрія Білецького та Дениса Прокопенка. Нове угруповання «Центр» матиме ширшу зону відповідальності, ніж окремий корпус. Його створення пов’язане з необхідністю посилити управління українськими військами на значній ділянці Донецької області.

За час командування Третім армійським корпусом Білецький зосередився на зміні підходів до управління та активнішому використанні безпілотних і роботизованих систем. За даними самого корпусу, за рік його підрозділи зупинили просування російських військ на Лимансько-Борівському напрямку та стабілізували ділянку фронту, де раніше окупанти просувалися.

У корпусі також заявляли про створення системи ударних безпілотників і розширення використання наземних роботизованих комплексів. Білецький поставив завдання поступово замінювати частину піхоти роботизованими системами, щоб зменшити втрати військових на передовій.

Варто нагадати, що нове командування ЗСУ на чолі з генералом Михайлом Драпатим посилило оборону Донеччини перед складним осіннім періодом. Російські війська поступово наближаються до Слов'янська та Краматорська, а вересень і жовтень, за оцінкою військових аналітиків, стануть періодом особливо інтенсивних боїв.