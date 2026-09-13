Зеленський запровадив санкції проти колишньої прессекретарки

Світлина, яку зробили на прохання Мендель після того, як президента сфотографували для обкладинки The Guardian Weekend

Також під обмеження потрапили 20 суден російського тіньового флоту та підприємства корпорації «Ростех»

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій до суден російського тіньового флоту, проти підприємств та осіб, що пов’язані з російською державною корпорацією «Ростех», і пропагандистів, які виправдовують агресію РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

До санкційного списку увійшло 20 морських суден, які Росія використовує для експорту нафти, нафтопродуктів та зрідженого газу. Це найважливіше джерело доходу російського бюджету, яке прямо фінансує війну проти України. Є чіткі дані, які доводять, що ці танкери перевозять нафту з російських портів до Індії, Єгипту й Туреччини. Водночас вони використовують прапори Ліберії, Маршаллових Островів, Сьєрра-Леоне, Барбадосу та Палау.

Одним із рішень санкції застосовані проти 29 громадян РФ та 29 російських компаній. Серед них підприємства, включені у ланцюги постачання високоточного промислового обладнання, електроніки й компонентів для виробництва ракет і дронів. Також обмеження застосовані проти підприємств, які виробляють товари подвійного призначення, науково-дослідних організацій, що розробляють технічну документацію для російського ВПК, а також закладу освіти, який готує спеціалістів для підприємств російського концерну «Калашников». Санкції застосовані й проти компаній, які проєктують рішення і постачають високотехнологічне обладнання для підприємств російського ВПК та ІТ-компаній, що розробляють і обслуговують програмні продукти з шифрування інформації, збору й управління базами даних.

«Ростех» – промислове ядро російської воєнної машини: підприємства корпорації забезпечують до 80% озброєння та військової техніки для війни проти України й виробляють, зокрема, ракети «Іскандер» і «Кинджал», ударні дрони та критичні компоненти для БпЛА, якими Росія атакує Україну», – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Ще одним рішенням обмеження застосовані проти 10 російських й українських осіб, які розповсюджують дезінформацію та російську пропаганду, підтримують агресивну політику Росії проти України. Зокрема, санкції застосовані проти Юлії Мендель. Ініціатором запровадження обмежень проти колишньої прессекретарки глави держави є Служба безпеки України.

Україна передасть усю інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

Нагадаємо, у травні колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель дала інтерв’ю американському блогерові Такеру Карлсону. За словами Мендель, вона нібито розмовляла із членами української делегації, які брали участь у переговорах у Стамбулі 2022 року, і вони заявили, що «погодилися б на все», а Зеленський нібито «особисто погодився віддати Донбас». Упродовж інтерв’ю вона також говорила про буцімто причетність Зеленського до відмивання грошей і звинувачувала його в тому, що він зіпсував відносини України й США.

Також вона говорила про те, що «зустрічалася з багатьма людьми, які підтвердили, що бачили, як він (Зеленський, – ред.) вживав наркотики у різних клубах».

В Офісі президента України журналістам відповіли, що Мендель не була причетною до перемовин та ухвалення державних рішень, тому поставили під сумнів серйозність її заяви.

«Ця пані не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не в собі, а хто їй там щось розповідає та чи було це насправді – коментувати несерйозно», – ідеться в повідомленні Офісу.