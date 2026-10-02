Кремль обдиратиме росіян рекордними податками на тлі зростання витрат на війну

У 2027 році російська влада розраховує отримати понад 1 трлн рублів із доходів громадян за банківськими вкладами

Російська влада планує у 2027 році зібрати рекордні 1,02 трлн рублів податку з процентних доходів громадян за банківськими вкладами. Це у 1,6 раза більше, ніж очікується у 2026 році, коли надходження мають становити 631,9 млрд рублів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Зростання податкових надходжень закладене до проєкту федерального бюджету РФ, дефіцит якого у 2027 році очікується на рівні 5,5 трлн рублів, або 2,2% ВВП. Це майже вдвічі більше за попередній прогноз у 3,2 трлн рублів.

Водночас загальні видатки російського бюджету мають зрости на 6% – до 48,8 трлн рублів. Близько третини цих коштів планують спрямувати на військові витрати. Фінансування за статтею «національна оборона» зросте з 12,9 трлн рублів до 17,1 трлн.

Податок на процентні доходи за банківськими депозитами російська влада запровадила ще під час пандемії Covid-19. Спочатку передбачалося, що громадяни почнуть сплачувати його у 2022 році, однак строки кілька разів переносили.

Уперше кошти від цього податку надійшли до російського бюджету у 2024 році – тоді вдалося зібрати 110,7 млрд рублів. Наступного року надходження майже потроїлися та становили 320,2 млрд рублів. Зростанню сприяли високі процентні ставки та збільшення обсягів депозитів.

Із наступного року російський уряд також планує поширити на доходи від банківських вкладів прогресивну шкалу податку. Замість нинішніх 13–15% ставка становитиме від 13% до 22%. Для цього проценти за депозитами враховуватимуть у загальному доході фізичної особи. Такий самий підхід застосовуватиметься до доходів від продажу цінних паперів та дивідендів.

Російський мінфін заявляли, що зміни торкнуться не більш як 6% платників податків – близько 4 млн громадян.

Крім того, зміниться механізм стягнення податку. Банки утримуватимуть його безпосередньо під час виплати процентів за депозитами з урахуванням неоподатковуваного ліміту. Податкова служба РФ підраховуватиме загальний процентний дохід громадянина в усіх банках і за потреби повідомлятиме про необхідність доплати.

Очікується, що протягом 2027–2029 років сукупні військові видатки російського бюджету сягнуть близько 50 трлн рублів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що через проблеми з наповненням бюджету російська влада перейшла до режиму економії. Федеральним відомствам доручили готуватися до скорочення чисельності працівників на 15% та відкладати необов'язкові витрати. При цьому економія не торкнулася головного пріоритету Кремля – фінансування війни проти України.