Позачергове засідання Верховної Ради планується на завтра, - джерело



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН

Ймовірно, засідання буде призначено на 10.00

Позачергове засідання Верховної Ради планується на завтра, 22 травня. Про це повідомило джерело в Апараті Верховної Ради, пише УНІАН.

Співрозмовник агентства зазначив, що, ймовірно, засідання буде призначено на 10.00.

Як повідомлялось, сьогодні, 21 травня, радник президента Володимира Зеленського з юридичних питань Андрій Богдан заявив про ймовірне звернення до голови Верховної Ради Андрія Парубія щодо скликання позачергового засідання парламенту на 22 травня для внесення змін до закону про вибори народних депутатів. Зміни стосуватимуться скасування мажоритарної системи виборів народних депутатів, пониження прохідного бар’єру до ВР до рівня 3% та зменшення строків тендерних закупок ЦВК в процесі проведення виборів.

Крім того, Андрій Богдан заявив, що сьогодні ввечері Зеленський може призначити главу Адміністрації президента. Богдан не заперечив, що саме він може її очолити.

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради восьмого скликання Ірина Геращенко заявила, що готова поділитися та передати новій владі всю інформацію, стосовно проведеної роботи над визволенням українських політв’язнів, військовополонених та заручників.

Напередодні Геращенко заявила, що для неї важливо було почути в інавгураційній промові новообраного президента Володимира Зеленського про звільнення політв’язнів і українських територій.

Як повідомлялось, дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня.

В Раді ще в кінці 2017 року був проголосований в першому читанні проект Виборчого кодексу (№3112-1), але до нього було подано 4400 правок, і немає шансів, що депутати його розглянуть.

Нагадаємо, згідно останнього опитування, яке провели центр «Соціальний моніторинг», Інститут соціальних досліджень ім.Яременка і група «Рейтинг», Радикальна партія, «Самопоміч» і Опоблок набирають менше 5% і не проходять в Верховну Раду.