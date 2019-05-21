Указ про розпуск Ради ще не набрав чинності

Сергій Лещенко Народний депутат України (БПП)

Сергій Лещенко

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У депутатів ще є можливість провести вибори за новими правилами

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Президент Зеленский провел консультации с главами фракций о роспуске Рады и подписал вечером указ. Важно понимать - указ вступает в действие после его официальной публикации, то есть в одной из официальных газет.



По состоянию на сегодня, указ еще не вступил в действие, и у депутатов есть возможность провести выборы по новой системе. Для этого надо просто собраться на внеочередное заседание и одним махом убрать мажоритарку. Если удавалось за одно заседание поменять закон о генпрокуроре без высшего образования, то аналогично можно сделать и с законом о выборах.

Одна деталь. Во время встречи Зеленского с фракциями по левую руку от него сидел Андрей Богдан. Скорее всего, он и будет главой администрации президента.



Тест на внимательность. Вы знаете, где начинал Богдан юридическую карьеру? Он работал юристом в компании Игоря Пукшина, который был заместителем главы администрации президента Ющенко и обеспечивал проведение внеочередных выборов 2007 года. Так что наработки 12-летней давности сейчас и пригодятся.

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