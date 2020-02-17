Фанклуб Вакарчука. Хто досі вірить у партію «Голос»: список донорів

За останніми даними соціологів, лише партія «Голос» з усіх нинішніх парламентських партій сьогодні не долає прохідний бар’єр у 5% Фото: УНІАН

Головна група спонсорів суттєво скоротила вливання у політичний проєкт Вакарчука

Парламентська партія «Голос» оприлюднила фінансові звіти за четвертий квартал минулого року та за 2019 рік. Відповідно до документів, поданих до Нацагентства з питань боротьби із корупцією, усього на рахунки партії за рік надійшло 272 млн грн, із них на рахунки виборчого фонду – 123 млн грн. «Главком» уже аналізував звіти політсили за другий та третій квартали минулого року і слід відзначити, що звіт за четвертий відрізняється скороченням переказів до партійної каси.

За останні три місяці минулого року на рахунки партії надійшло у 20 разів менше, ніж, наприклад, у третьому кварталі: 8 млн проти 172 млн грн. Пояснення цьому просте: на початок третього кварталу припала парламентська передвиборча кампанія, відповідно тоді й здійснювалися найбільші видатки.

Однак головні джерела фінансування «Голосу» лишилися незмінними – це структури, які мають стосунок до американського мільярдера Джорджа Сороса, а також земляки Вакарчука – львівські підприємці.

Спонсори партії

Усього в четвертому кварталі минулого року на рахунки партії надійшло 8,17 млн грн. Практично усі кошти – від фізичних осіб. Спонсорів було загалом 17, внески більшості обраховуються сотнями тисяч гривень.

Умовно спонсорів можна поділити на дві групи. Перша – колишні або нинішні працівники інвесткомпанії Dragon Capital, генеральним директором якої є громадянин Чехії Томаш Фіала. Інвестори цієї компанії – структури американського мультимільярдера та мецената Джорджа Сороса.

Від самого початку Фіала відкрито підтримував похід Вакарчука у велику політику. Як писав «Главком», представники «групи Фіали» суттєво допомагали грішми проєкту Вакарчука і в другому, і в третьому кварталі 2019 року. Щоправда, гроші надходили через спонсорів з іншими прізвищами, однак це теж були працівники або Dragon Capital, або компаній, кінцевим бенефіціаром яких є Фіала.

1,4 млн грн до партійної каси у четвертому кварталі минулого року вніс Тарас Лукачук, який у 2008-му працював топ-менеджером Dragon Capital. Заступник директора з торгівлі цінними паперами в Dragon Capital Олександр Ублінських переказав політсилі 300 тис. грн. Інвестиційний банкір Сергій Фурса – спеціаліст відділу продажу боргових цінних паперів Dragon Capital – 250 тис. грн. Заступник директора «Центру економічної стратегії» (голова наглядової ради ЦЕС – Томаш Фіала) Наталія Бест – 495 тис. грн.

Томаш і Наталя Фіали, Святослав Вакарчук з дружиною Лялею Фонарьовою, Тимофій Мілованов та його колеги у часи роботи в VoxUkraine

Зауважимо, що Фіала – активний прибічник відкриття ринку землі в Україні. На продажу сільгоспугідь ще задовго до походу у політику наполягав і Святослав Вакарчук, зокрема на сторінках видання «Новое время», власником якого є той же Фіала. Втім, запропонований монобільшістю варіант відкриття ринку землі не сподобався «Голосу» – нардепи від цієї партії не голосували за нього під час розгляду у першому читанні. Вакарчук сподівається, що у другому читанні законопроєкт зазнає суттєвих змін.

Друга група спонсорів «Голосу» – львівські підприємці. Серед них Юрій Назарук – 500 тис. грн та Ольга Панчишин – 466 тис. грн.

Крім того, до фінансування політсили Вакарчука доклався і український топ-менеджер російського походження, експрезидент компанії «Київстар» Петро Чернишов, який ще з початку президентської виборчої кампанії фінансував лідера «Голосу» Святослава Вакарчука.

Крім того, згідно зі звітом, Наталія Бест подарувала «Голосу» п’ять одиниць техніки американської компанії Apple – монітори та ноутбуки на загальну суму понад 275 тис. грн.

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Відповідно до звіту, партія у четвертому кварталі не отримала ні копійки державного фінансування. У коментарі «Главкому» заступник голови партії Ярослав Юрчишин списав це на технічні нюанси роботи бухгалтерії, а от у пресслужбі партії підкреслили, що держфінансування наприкінці минулого року не отримала жодна з парламентських партій.

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На що витрачали

Зі своїх рахунків партія у четвертому кварталі минулого року здійснила платежі на суму 3,6 млн грн, майже 3 млн із них – фізособам. Півмільйона пішло на оплату різних консультаційних послуг – причому у звіті не вказаний характер цих послуг, проте зі спеціалізації ФОП, які їх надавали, можна зрозуміти, що це були переважно правові консультації. Фотопослуги обійшлися у 90 тис. грн.

Окремо зазначимо, що «Голос» користувався послугами свого ж кандидата-мажоритарника Віктора Артеменка, який програв вибори на Хмельниччині (191 округ). Там соратника Вакарчука поборов самовисуванець Віктор Бондар. За послуги Артеменка у четвертому кварталі минулого року партія заплатила 186 тис. грн. Він надавав «консультаційні послуги» та брав участь у підготовці законопроєктів.

«Віктор підготував аналітичні записки для внутрішнього користування партії, які стосувалися низки законопроєктів. Ці документи в подальшому використовувались аналітичним центром партії та профільними помічниками депутатів для напрацювання позиції щодо законів», – пояснили у пресслужбі політсили. Йдеться про різнопланові законопроєкти: щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг (1053), щодо початку реформування системи спеціальних органів України (2090), щодо підвищення доступності лікарських засобів (2089), про самоврядування медичних професій в Україні (2045), щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Нацради України з питань телебачення і радіомовлення (2063) та щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (2178).

Віктор Артеменко – активіст і проєктний менеджер з адвокації платформи «Реанімаційний пакет реформ», заснованої на грантові кошти

Комунікаційний директор партії Роман Вибрановський отримав від партії 218 тис. грн – за формування ключових тем комунікацій та інші послуги. За послуги райтера соціальних медіа та послуги з розробки контенту – простіше кажучи, за дописи у соцмережах – «Голос» заплатив 142 тис. грн. За роботи з дослідження громадської думки партія заплатила соціологічній групі «Рейтинг» 318 тис. грн.

Крім того, 180 тис. було витрачено на бухоблік та аудит, 80 тис. пішли на зарплати партійним функціонерам. У 202 тис. грн обійшлася політсилі оренда офісів.

Наталія Сокирчук, «Главком»