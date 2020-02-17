У Північній Македонії саморозпустився парламент



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Парламент Північної Македонії Фото: АР

Парламентарі також ухвалили два закони, важливі для потенційного поступу країни до початку переговорів про вступ до Європейського союзу

Парламент Північної Македонії проголосував за саморозпуск, щоб уможливити позачергові парламентські вибори, які мають відбутися 12 квітня.

Перед цим парламентарі також ухвалили два закони, важливі для потенційного поступу країни до початку переговорів про вступ до Європейського союзу і для подальшого зближення з НАТО.

«Я вірю, що всі рішення, які ми ухвалили в цьому парламенті, були в інтересах наших громадян», – сказав спікер Талат Джафері на останній сесії нинішнього скликання.

Перед цим 80 парламентарів зі 120 – рівно необхідний мінімум у дві третини – проголосували за закон про прокуратуру. Владна нині партія «Соціал-демократичний союз Македонії» сподівається, що ухвалення цього закону переконає Євросоюз таки призначити дату початку переговорів про вступ.

Саме рішення ЄС, ухвалене в жовтні 2019 року, що відкриття вступних переговорів із Північною Македонією і сусідньою Албанією відкладається на невизначений термін, і змусило соціал-демократів у Скоп’є оголосити позачергові парламентські вибори на 12 квітня – за вісім місяців до завершення звичної чотирирічної каденції парламенту.

Але 15 лютого президент Франції Емманюель Макрон, який фактично й домігся раніше скасування початку вступних переговорів, дав знати, що може змінити свою позицію залежно від звіту про поступ двох балканських держав, який має подати Європейська комісія в березні. У жовтні 2019 року саме Макрон заблокував можливість почати з Північною Македонією й Албанією переговори про вступ, заявляючи, що спершу ЄС має змінити саму процедуру прийняття нових членів. Але Німеччина і Єврокомісія переконали його змінити думку через занепокоєння, що в усіх шести балканських державах, які вже ведуть чи прагнуть почати переговори про вступ до ЄС, – а це Сербія, Косово, Чорногорія, Албанія, Боснія і Північна Македонія, – останнім часом почав наростати вплив Росії й Китаю.

Крім того, так само необхідний мінімум у 80 депутатів підтримав закон про оборону, який має на меті привести законодавство Північної Македонії у відповідність із принципами колективної безпеки НАТО.

Північна Македонія вже отримала минулого року протокол про її вступ до НАТО після того, як, погодившись змінити свою назву з «просто» Македонії, тим завершила суперечку з Грецією, і Афіни перестали блокувати вступ Скоп’є до Північноатлантичного союзу і до Євросоюзу. Як очікують, країна стане повноправним членом НАТО пізніше цього року після того, як, найімовірніше, в середині березня, протокол про її вступ ратифікує Іспанія, остання з країн-членів НАТО, яка ще цього не зробила.