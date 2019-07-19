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    Гендерне питання. Скільки жінок буде у новому парламенті

    • Наталія Сокирчук
    • Розсилка
    Наявність жінок у прохідній частині списку &ndash; це не лише данина поваги жіночій статі, а й фінансове питання - Гендерне питання. Скільки жінок буде у новому парламенті
    Наявність жінок у прохідній частині списку – це не лише данина поваги жіночій статі, а й фінансове питання

    Найбільше не люблять жінок у Опоблоці та Опоплатформі

    18 липня в ефірі телеканалу «1+1» перший віце-спікер, член партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко побилась об заклад – на шоколадку – із журналістами, що у прохідній частині «ЄС» більше жінок, ніж у будь-якій іншій партії, що бере участь у парламентських перегонах.

    «Главком» вирішив з’ясувати, наскільки гендерно збалансованими є списки потенційно прохідних до парламенту партій.

    Зауважимо: наявність жінок у прохідній частині списку – це не лише данина поваги жіночій статі, а й фінансове питання. У жовтні 2015 року до виборчого законодавства України була включена норма про так звану гендерну квоту. Згідно з нею, ті партії, які за результатами виборів мають у своєму складі не більше двох третин членів однієї статі (тобто, жінок не менше, ніж третина), отримують додаткові кошти у розмірі 10% щорічного обсягу державного фінансування статутної діяльності політичних партій. У Верховній Раді 8-го скликання гендерної квоти змогла дотриматися лише  одна політсила – «Самопоміч», яка, відповідно, і отримувала додатково близько 12 млн грн щоквартально за це.

    У своїх підрахунках «Главком» спирався на дані останнього опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 13-17 липня 2019 року, і опублікованого вчора. Відповідно до цих показників, ми визначали приблизну кількість мандатів, на які можуть розраховувати «прохідні» партії. Крім того, ми аналізували списки кількох політсил, які, згідно з даними дослідження знаходяться на межі подолання бар’єру.

    «Слуга народу»

    Список партії президента налічує 192 прізвища. Частка жінок серед усіх кандидатів складає 32%.

    Згідно з даними соціологів, партію «Слуга народу» Володимира Зеленського, готові підтримати 49,5% з тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Це приблизно 130-140 мандатів, однак умовно ми взяли перші 150 прізвищ зі списку, адже є вірогідність, що хтось з обранців отримає посади в уряді. У прохідній частині жінок вже менше – 26,6%.

    У першій десятці «Слуги народу» три жінки.

    «Опозиційна платформа»

    У списку партії зі 182 кандидатів відсоток жінок – 33,5%.

    «Опозиційну платформа – За життя» наразі готові підтримати 10,5% - це приблизно 35 місць у парламенті. У прохідній частині всього чотири жінки, тож показник значно менш оптимістичний, ніж в цілому по списку: 11,4%.

    У першій десятці політсили всього одна жінка: одіозна Наталя Королевська.

    «Європейська Солідарність»

    У списку партії 100 осіб, частка жінок – 29%.

    Віддати свій голос за «ЄС» Петра Порошенка, якщо вірити опитуванню «Рейтинга», планують 7,7%, тобто партія може розраховувати приблизно на 30 мандатів. Частка жінок серед перших 30-ти «списочників» становить 40%.

    У першій десятці списку чотири жінки. Це високий, але не рекордний показник.

    «Батьківщина»

    У списку політсили 205 людей, з них жінок – 30%.

    Голосувати за «Батьківщину» Юлії Тимошенко збираються 6,9% респондентів, це приблизно 30 мандатів. Частка жінок у прохідній частині списку становить 17%.

    У першій десятці жінок всього двоє.

    «Голос»

    У списку партії 174 особи, з них жінок – 28%.

    Поставити галочку у бюлетені навпроти цієї політсили планують 5,9% виборців. Отже, «Голос» Святослава Вакарчука може розраховувати на 25 місць у парламенті. Жінок у прохідній частині списку 32%.

    У першій десятці рекордна кількість жінок – половина.

    «Сила і честь»

    Список політсили  – 76 кандидатів. З них 24% жінок.

    Віддати голос за «Силу і честь» Ігоря Смешка збираються 3,8%, але ми припускаємо, що партія може подолати 5%-й бар’єр, а отже, отримає до 20 місць у наступній Верховній Раді. Частка жінок у цій, умовно прохідній, частині списку становить 20%.

    У першій десятці партії три жінки.

    «Опозиційний блок»

    Список у партії найдовший у порівнянні із усіма конкурентами: у ньому 222 особи. З них жінок – 38%. Здавалося б, рекорд, але…

    У прохідній частині з 20-ти прізвищ у партії Євгенія Мураєва всього одна жінка, тобто лише 5%, це найнижчий показник з усіх політсил. Представниць прекрасної статі «Опоблок» Євгена Мураєва засунув у кінець списку.

    Ба більше – партія поставила ще один гендерний антирекорд, і не включила жодної жінки у першу десятку списку.

    «Громадянська позиція»

    Всього у списку партії 164 людини, з них 24% жінки.

    З 20-ти перших прохідних імен у політсилі Анатолія Гриценка лише 15% - жіночі.

    Як і у «Опоплатформи», у першій десятці партії тільки одна жінка.

    Отже, Ірина Геращенко не обманула – у «ЄС» справді найбільше шанують жінок. Водночас найбільшими сексистами можна назвати «Опоплатформу» та «Опозиційний блок». Невисокі показники також у «Батьківщини», однак там жінка йде під першим номером, а у топ-10 потрапляє дві представниці прекрасної статі. Схоже, отримає доплату за дотримання гендерних квот лише партія Петра Порошенка.

    Наталія Сокирчук, «Главком»

    ЄС Батьківщина Європейська солідарність Опозиційний блок вибори Самопоміч Ірина Геращенко партії жінка За життя Громадянська позиція Сила і честь
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