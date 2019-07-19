Гендерне питання. Скільки жінок буде у новому парламенті

Наявність жінок у прохідній частині списку – це не лише данина поваги жіночій статі, а й фінансове питання

Найбільше не люблять жінок у Опоблоці та Опоплатформі

18 липня в ефірі телеканалу «1+1» перший віце-спікер, член партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко побилась об заклад – на шоколадку – із журналістами, що у прохідній частині «ЄС» більше жінок, ніж у будь-якій іншій партії, що бере участь у парламентських перегонах.

«Главком» вирішив з’ясувати, наскільки гендерно збалансованими є списки потенційно прохідних до парламенту партій.

Зауважимо: наявність жінок у прохідній частині списку – це не лише данина поваги жіночій статі, а й фінансове питання. У жовтні 2015 року до виборчого законодавства України була включена норма про так звану гендерну квоту. Згідно з нею, ті партії, які за результатами виборів мають у своєму складі не більше двох третин членів однієї статі (тобто, жінок не менше, ніж третина), отримують додаткові кошти у розмірі 10% щорічного обсягу державного фінансування статутної діяльності політичних партій. У Верховній Раді 8-го скликання гендерної квоти змогла дотриматися лише одна політсила – «Самопоміч», яка, відповідно, і отримувала додатково близько 12 млн грн щоквартально за це.

У своїх підрахунках «Главком» спирався на дані останнього опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 13-17 липня 2019 року, і опублікованого вчора. Відповідно до цих показників, ми визначали приблизну кількість мандатів, на які можуть розраховувати «прохідні» партії. Крім того, ми аналізували списки кількох політсил, які, згідно з даними дослідження знаходяться на межі подолання бар’єру.

«Слуга народу»

Список партії президента налічує 192 прізвища. Частка жінок серед усіх кандидатів складає 32%.

Згідно з даними соціологів, партію «Слуга народу» Володимира Зеленського, готові підтримати 49,5% з тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Це приблизно 130-140 мандатів, однак умовно ми взяли перші 150 прізвищ зі списку, адже є вірогідність, що хтось з обранців отримає посади в уряді. У прохідній частині жінок вже менше – 26,6%.

У першій десятці «Слуги народу» три жінки.

«Опозиційна платформа»

У списку партії зі 182 кандидатів відсоток жінок – 33,5%.

«Опозиційну платформа – За життя» наразі готові підтримати 10,5% - це приблизно 35 місць у парламенті. У прохідній частині всього чотири жінки, тож показник значно менш оптимістичний, ніж в цілому по списку: 11,4%.

У першій десятці політсили всього одна жінка: одіозна Наталя Королевська.

«Європейська Солідарність»

У списку партії 100 осіб, частка жінок – 29%.

Віддати свій голос за «ЄС» Петра Порошенка, якщо вірити опитуванню «Рейтинга», планують 7,7%, тобто партія може розраховувати приблизно на 30 мандатів. Частка жінок серед перших 30-ти «списочників» становить 40%.

У першій десятці списку чотири жінки. Це високий, але не рекордний показник.

«Батьківщина»

У списку політсили 205 людей, з них жінок – 30%.

Голосувати за «Батьківщину» Юлії Тимошенко збираються 6,9% респондентів, це приблизно 30 мандатів. Частка жінок у прохідній частині списку становить 17%.

У першій десятці жінок всього двоє.

«Голос»

У списку партії 174 особи, з них жінок – 28%.

Поставити галочку у бюлетені навпроти цієї політсили планують 5,9% виборців. Отже, «Голос» Святослава Вакарчука може розраховувати на 25 місць у парламенті. Жінок у прохідній частині списку 32%.

У першій десятці рекордна кількість жінок – половина.

«Сила і честь»

Список політсили – 76 кандидатів. З них 24% жінок.

Віддати голос за «Силу і честь» Ігоря Смешка збираються 3,8%, але ми припускаємо, що партія може подолати 5%-й бар’єр, а отже, отримає до 20 місць у наступній Верховній Раді. Частка жінок у цій, умовно прохідній, частині списку становить 20%.

У першій десятці партії три жінки.

«Опозиційний блок»

Список у партії найдовший у порівнянні із усіма конкурентами: у ньому 222 особи. З них жінок – 38%. Здавалося б, рекорд, але…

У прохідній частині з 20-ти прізвищ у партії Євгенія Мураєва всього одна жінка, тобто лише 5%, це найнижчий показник з усіх політсил. Представниць прекрасної статі «Опоблок» Євгена Мураєва засунув у кінець списку.

Ба більше – партія поставила ще один гендерний антирекорд, і не включила жодної жінки у першу десятку списку.

«Громадянська позиція»

Всього у списку партії 164 людини, з них 24% жінки.

З 20-ти перших прохідних імен у політсилі Анатолія Гриценка лише 15% - жіночі.

Як і у «Опоплатформи», у першій десятці партії тільки одна жінка.

Отже, Ірина Геращенко не обманула – у «ЄС» справді найбільше шанують жінок. Водночас найбільшими сексистами можна назвати «Опоплатформу» та «Опозиційний блок». Невисокі показники також у «Батьківщини», однак там жінка йде під першим номером, а у топ-10 потрапляє дві представниці прекрасної статі. Схоже, отримає доплату за дотримання гендерних квот лише партія Петра Порошенка.

Наталія Сокирчук, «Главком»