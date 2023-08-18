Гріхи Кирила Тимошенка. Ексчиновник Банкової отримав запрошення до реєстру корупціонерів

Як тільки Тимошенко втратив зв'язок з Офісом президента, ним зацікавилося НАЗК

Печерський районний суд 17 серпня зареєстрував справу про адміністративне правопорушення, де фігурантом проходить колись близький соратник глави держави Володимира Зеленського Кирило Тимошенко. Наприкінці січня 2023-го Кирило Владленович несподівано попросився у відставку з посади заступника керівника Офісу президента, де пропрацював майже три роки. Після того, як Тимошенко втратив зв’язок з Банковою, він став цікавим для Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Екссоратник Зеленського Кирило Тимошенко підозрюється в адміністративній відповідальності, пов’язаній з корупцією скріншот із держпорталу «Судова влада України»

Візи, крута «тачка» і відпочинок у готелі

НАЗК, яке скерувало адмінпротокол щодо Кирила Тимошенка до столичного суду, має три претензії до колишнього посадовця. По-перше, він використав свої службові повноваження, підписавши лист на Державну прикордонну службу з проханням дозволити виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження. Але справжня мета виїзду, вважає НАЗК, полягала в оформленні віз Тимошенку та його сину.

По-друге, експосадовець протягом 2022 року тричі безоплатно проживав у готельному комплексі Emili Resort, двічі з яких – разом з дружиною і сином. У своїх поясненнях, за даними НАЗК, Тимошенко зазначив, що дійсно користувався послугами готелю, але не зміг надати підтвердження факту оплати проживання на понад 45 тис. грн. І, по-третє, влітку 2022 року Кирило Тимошенко безоплатно використовував в особистих цілях легковий автомобіль Porsche Taycan вартістю $100 тис. Вперше цей факт викрили журналісти-розслідувачі.

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Кирило Тимошенко безоплатно використовував в особистих цілях легковий автомобіль Porsche Taycan вартістю $100 тис., записаний на фірму київського бізнесмена фото: «Українська правда»

Як у грудні 2022 року з’ясували ЗМІ, елітна автівка належить столичному ТОВ «Новем Логістик» непублічного бізнесмена Веміра Давітяна. Підприємець запевнив журналістів: надавав машину на «тест-драйв», оскільки вона йому «не підійшла».

Автомобіль Porsche Taycan виготовлено 2021 року дані ресурсу Opendataua

Проте у Національного агентства з питань запобігання корупції власна версія. Там побачили факт приховування безкоштовного користування транспортним засобом. І підрахували: загальна сума, отриманих Тимошенком безкоштовних послуг з прокату вартісного авто, склала 122 тис. грн.

Загалом, НАЗК оцінило у понад 167 тис. грн вартість послуг у виглядів подарунків (сюди, за даними НАЗК, ввійшла ціна безкоштовного проживання у готелі та користування автівкою Porsche Taycan), які одержав Кирило Тимошенко на посаді заступника глави Офісу президента. Наприкінці липня антикорупційний орган запрошував експосадовця, щоб вручити протокол про вчинення низки правопорушень, визначені законом про запобігання корупції. Однак Тимошенко проігнорував виклик. Через ЗМІ він заявив, що надав НАЗК необхідні договори та чеки і готовий доводити правоту у суді.

Якщо провину Кирила Тимошенка буде доведено, його прізвище потрапить до Реєстру корупціонерів. А це вже клеймо, яке створює перепони молодому колишньому реформатору із ЗеКоманди у кар’єрі і доступі до високих кабінетів.

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Ще важливий нюанс. Санкція статті 172-5 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків»), за якою судитимуть Тимошенка, передбачає, окрім символічного штрафу до 1,7 тис. грн, додаткове покарання. Йдеться про конфіскацію суми дарунка. У нашому ж випадку це сума трохи більше 167 тис. грн, про яку згадувалося вище у тексті.

«Велике будівництво» Кирила Тимошенка

Нагадаємо, що у команді Зеленського Кирило Тимошенко відповідав за напрямок регіональної політики (зв’язок із головами облдержадміністрацій та керівниками міст і громад) та курував проєкт «Велике будівництво» з 2020 року. Восени 2022 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу («Зловживання владою або службовим становищем») і ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу («Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом»). Правоохоронці зацікавилися фірмою «Будінвест Інжиніринг», яка прописана у рідному для Тимошенка місті Дніпро. За даними слідства, протягом пів року великої війни компанія «Будінвест Інжиніринг» отримала 1,3 млрд грн на ремонт доріг Дніпропетровщини. Згодом ці кошти було виведено на пов`язані підприємства з ознаками фіктивності.

«У цій справі близько десяти фігурантів, яким поки що не оголошено підозри. Напередодні Нового року обшуки відбулися у бенефіціарів дніпровської компанії, а також у Кирила Тимошенка. Однак цьому факту не надавалося гласності», – розповів «Главкому» активіст із Дніпра, який попросив не називати його прізвища.

На початку грудня 2022 року внаслідок переформатування уряду, і перерозподілу повноважень між міністерствами мегаповноваження отримав віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Фактично з цього моменту й почалося витіснення Тимошенка з «Великого будівництва», яке завершилося його відставкою «за власним бажанням».

Віталій Тараненко, «Главком»