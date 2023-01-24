Тимошенко подав у відставку з посади заступника керівника Офісу президента

Кирило Тимошенко обіймав посаду заступника керівника Офісу президента з 21 травня 2019 року

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади заступника керівника Офісу президента. Про це він повідомив у соцмережах.

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«Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини. Дякую кожному очільнику обласних військових адміністрацій. Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви дійсно круті. Ви справжні воїни світла! Дякую мерам міст. За конструктив в суперечках. Дякую крутій команді Директорату з питань регіональної політики Офісу Президента. Без вас нічого б не було. Дякую всім українцям за довіру до нашої справи. Дякую ЗСУ - що вберегли і бороните нашу країну. Дякую дружині і сину. За розуміння і підтримку», – написав він.

Нагадаємо, що чутки про те, що Кирило Тимошенко може покинути свою посаду з’явилися минулого тижня. Очікувалося, що відповідне рішення буде прийнято в минулий четвер, 19 січня, на нараді щодо кадрових питань за участю Володимира Зеленського.

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Кирило Тимошенко обіймає посаду заступника керівника Офісу президента України (тоді ще - Адміністрації президента) з 21 травня 2019 року. На Банковій він відповідав за регіональну політику і курував проєкт «Велике будівництво».

У жовтні минулого року Кирило Тимошенко став фігурантом скандалу. З’ясувалося, що він використовує як службовий автомобіль, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій.