Єрмак провів зустріч із главою СОТ щодо захисту вільної торгівлі у Чорному морі

Під час зустрічі Єрмак звернув увагу на систематичне руйнування транспортної та аграрної інфраструктури України Росією та блокаду українських портів

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із генеральним директором Світової організації торгівлі доктором Нгозі Оконджо-Івеала, яка прибула до України у рамках свого візиту. Про це повідомляє Офіс президента.

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Однією з ключових тем обговорення стала забезпеченість вільної торгівлі в регіоні Чорного моря, яка опинилася під загрозою через агресію Росії проти України.

Під час зустрічі Андрій Єрмак звернув увагу на систематичне руйнування транспортної та аграрної інфраструктури України Росією та блокаду українських портів.

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«Росія своїми діями створює безпосередню загрозу продовольчій безпеці та порушує свободу торгівлі, зокрема в Чорному морі», - сказав він.

Крім цього, він запропонував розглянути можливість залучення Світової організації торгівлі до реалізації другого пункту Української формули миру, відомого як «Продовольча безпека».

Раніше повідомлялося, що Україна відкрила у Чорному морі коридори для цивільних торговельних суден, проте військові попереджають про загрозу з боку РФ.

Нагадаємо, що Росія скасувала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди».