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Міг передавати дані РФ. У Німеччині заарештовано чиновника військових закупівель

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міг передавати дані РФ. У Німеччині заарештовано чиновника військових закупівель
Речник міністерства оборони ФРН відмовився від коментарів
фото ілюстративне

За даними слідства, з травня чоловік із власної ініціативи неодноразово звертався до консульства Росії в Бонні та посольства РФ в Берліні і пропонував співпрацю

Прокуратура Німеччини заарештувала посадовця агентства військових закупівель, його підозрюють у переданні секретної інформації російській розвідці. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на федеральну прокуратуру Німеччини.

Підозрюваним є громадянин Німеччини.

За даними слідства, з травня він із власної ініціативи неодноразово звертався до консульства Росії в Бонні та посольства РФ в Берліні і пропонував співпрацю. Відомство зазначає, що один раз обвинувачуваний передав отриману під час роботи інформацію з наміром надати її російській спецслужбі.

Підозрюваного заарештували у Кобленці, в офісі агенції із закупівель у західній Німеччині. У його будинку та на роботі провели обшуки.

У середу суддя залишив обвинувачуваного під вартою.

Видання зазначає, що у цій агенції працює майже 12 тис. осіб, серед них близько 1800 військових.

Речник міністерства оборони ФРН відмовився від коментарів Reuters.

Німецька влада повідомляла, що держава, одна із найбільших постачальників військової техніки для України, є основною мішенню російських шпигунських операцій, масштаби яких зросли після російського вторгнення у 2022 році.

Нагадаємо, Німеччина сьогодні, 9 серпня, відзвітувала про передачу Україні ще двох пускових установок ЗРК Patriot. 

Теги: росія суд Німеччина

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