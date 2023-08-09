Міг передавати дані РФ. У Німеччині заарештовано чиновника військових закупівель

За даними слідства, з травня чоловік із власної ініціативи неодноразово звертався до консульства Росії в Бонні та посольства РФ в Берліні і пропонував співпрацю

Прокуратура Німеччини заарештувала посадовця агентства військових закупівель, його підозрюють у переданні секретної інформації російській розвідці. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на федеральну прокуратуру Німеччини.

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Підозрюваним є громадянин Німеччини.

За даними слідства, з травня він із власної ініціативи неодноразово звертався до консульства Росії в Бонні та посольства РФ в Берліні і пропонував співпрацю. Відомство зазначає, що один раз обвинувачуваний передав отриману під час роботи інформацію з наміром надати її російській спецслужбі.

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Підозрюваного заарештували у Кобленці, в офісі агенції із закупівель у західній Німеччині. У його будинку та на роботі провели обшуки.

У середу суддя залишив обвинувачуваного під вартою.

Видання зазначає, що у цій агенції працює майже 12 тис. осіб, серед них близько 1800 військових.

Речник міністерства оборони ФРН відмовився від коментарів Reuters.

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Німецька влада повідомляла, що держава, одна із найбільших постачальників військової техніки для України, є основною мішенню російських шпигунських операцій, масштаби яких зросли після російського вторгнення у 2022 році.

Нагадаємо, Німеччина сьогодні, 9 серпня, відзвітувала про передачу Україні ще двох пускових установок ЗРК Patriot.