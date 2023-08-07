Росія засудила уродженця України за «держзраду»

Як стверджують російські ЗМІ, уродженець України Віталій Кривошлик нібито за завданням іноземної розвідки збирав відомості про пересування військової техніки

Уродженець України Віталій Кривошлік отримав 12 років ув'язнення у колонії суворого режиму

Білгородський обласний суд 3 серпня засудив до 12 років та шести місяців позбавлення волі 45-річного місцевого жителя Віталія Кривошлика, визнавши його винним у державній зраді. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Справу розглядали у закритому режимі. Уродженець України Віталій Кривошлик нібито за завданням іноземної розвідки збирав відомості про пересування військової техніки та російських військових територією Білгородської області та передавав ці дані Службі безпеки України.

Підсудний визнав провину. Оскільки у Віталія Кривошлика є малолітня дитина, йому призначили мінімальне покарання – 12 років та 6 місяців ув'язнення. Як повідомляють російські ЗМІ, у Кривошлика є паспорт РФ.

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Віталія Кривошлика затримали у травні 2022 року. Він перебував під арештом за рішенням Лефортівського суду Москви.

До цього російські Telegram-канали писали, що раніше Кривошлик мешкав в українському селі Гоптівка Харківської області, займався бізнесом та був депутатом ради українського села Токарівка.

Нагадаємо, 25 липня, Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону розпочав слухання щодо 18 українських військовополонених з батальйону «Айдар». Українським захисникам інкримінують нібито «участь у терористичній організації», «насильницьке захоплення влади та зміну конституційного ладу» так званої «ДНР». При цьому під час процесу їх буде перекваліфіковано на статті Кримінального Кодексу Росії.

Заступника командира підрозділу українського батальйону «Айдар» Дениса Муригу засудили до 16 років колонії.