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Втрачене «обличчя року». Що означає відставка Кирила Тимошенка

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Віталій Тараненко glavcom.ua
Втрачене «обличчя року». Що означає відставка Кирила Тимошенка
Настав час, коли глава держави змушений жертвувати людьми, які трималися біля нього дуже довго і вважались «своїми у доску»
Фото з Instagram Кирила Тимошенка

Настав час, коли глава держави змушений жертвувати людьми, які трималися біля нього дуже довго

У вирі анонсованих президентом звільнень виділяється одне кадрове рішення. У відставку пішов заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Зробив він це по-тихому – 24 січня зранку виклав у соцмережі заяву за власним бажанням, датовану минулим днем. Зеленський відразу її задовольнив  своїм указом.

Чутки про скору відставку Тимошенка, який був дуже близьким до президента, почали активно курсувати ще минулого тижня: анонімні телеграм-канали та політики активно пророкували куратору «усього великого» (від ремонту доріг до відновлення зруйнованої інфраструктури внаслідок бойових дій). Тимошенку ж довелося якось на це реагувати. Але іншого способу, як назвати чутки «брєднями з телеграм-каналів», топпосадовець тоді не знайшов.

Насправді вигодонабувачем цієї кадрової зміни є безпосередньо очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Йому врешті вдалося позбутися заступника, який прийшов на Банкову із колишнім главою адміністрації Зеленського Андрієм Богданом, першим прем’єром від ЗеКоманди Олексієм Гончаруком, ексгенпрокурором Русланом Рябошапкою та іншими посадовцями, яких вже давно замінили.

Єрмак вичікував дуже довго. Політична токсичність Кирила Тимошенка досягла апогею у воєнному 2022-му. Скандали довкола заступника Єрмака кидали все більшу тінь на першу особу. І терпець таки увірвався.

«Главком» згадує, як телевізійний креативщик із Дніпра зумів ввірватися у велику політику і більше трьох років там не лише тримався, а й мав доступ до мільярдних проєктів.

Усі дороги ведуть у Дніпро

До ЗеКоманди Кирило Тимошенко потрапив під час президентської кампанії 2019 року. Він відповідав за медіа та креатив виборчої кампанії (володів агенцією «Гудмедіа», яка спеціалізувалася на виробництві політичної реклами), входив до оргкомітету інавгурації Володимира Зеленського.

Після перемоги Зеленського Кирило Тимошенко відразу перебрався на Банкову - у кабінет заступника керівника Офісу президента. Спочатку він опікувався медійним напрямком, але згодом почав обростати новими повноваженнями: відповідав за комунікацію із регіонами і курував «Велике будівництво». Нагадаємо, що у 2020 році президент поставив Кирила Тимошенка на чолі Координаційної ради з реалізації програми «Велике будівництво». Це іміджевий проєкт глави держави, який швидко обріс корупційними скандалами та відкриттям низки кримінальних проваджень.

Що цікаво: тривалий час прізвище Тимошенка стояло осторонь «великого крадівництва». Допоки суспільство не дізналося про мільйонне фінансування на дороги Дніпропетровської області. Цей край – рідний Тимошенку. Тут він народився, тут живе і працює його батько Владлен Тимошенко, впливовий місцевий політик, депутат від провладної «Слуги народу».

Як з’ясували журналісти, через фірму «Будінвест Інжиніринг», наближену до голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, пройшли сотні мільйонів гривень на ремонт і утримання доріг. І це в той час, коли Дніпропетровщина піддавалася постійним ракетним обстрілам з боку Росії. З цього приводу спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу («Зловживання владою або службовим становищем») і ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу («Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом»).

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко і вже ексзаступник керівника Офісу Зеленського Кирило Тимошенко (зліва направо)
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко і вже ексзаступник керівника Офісу Зеленського Кирило Тимошенко (зліва направо)
скріншот із youtube-відео

«У цій справі близько десяти фігурантів, яким поки що не оголошено підозри. Напередодні Нового року обшуки відбулися у бенефіціарів дніпровської компанії, а також у Кирила Тимошенка. Однак цьому факту не надавалося гласності», – розповів «Главкому» активіст із Дніпра, який попросив не називати його прізвища.

Як припустив нардеп Гео Лерос, саме через звільнення Кирила Тимошенка Офіс президента хоче дистанціюватися від нього, оскільки на нього начебто очікує вручення підозри. Ця історія може бути подібною тій, коли Верховна Рада за поданням президента Зеленського поспішно звільнила голову Нацбанку Кирила Шевченка. І того ж дня правоохоронці оголосили йому підозру у розкраданні коштів.

Окрім «Великого будівництва», «зашкваром» стала купівля дорогого будинку під Києвом наприкінці 2020-го. Його вартість близько 10 млн грн, житло і земельну ділянку записали на дружину Альону. 

«Воєнні»  скандали з Тимошенком

У розпал війни Тимошенко втрапив і в інші невигідні для Банкової історії. Зокрема, чиновник роз’їжджав на автівці Chevrolet Tahoe, одну з яких американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і вивезення людей із зони бойових дій; катався на Porsche Taycan 4S вартістю $100 тис., яка записана на компанію бізнесмена Веміра Давітяна – неформального куратора від влади Запорізької області.

Мала місце й масштабна історія з розкраданням гуманітарної допомоги у Запорізькій області. Тоді «позаштатний агент» Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко звинуватив у причетності до злочину керівництво Офісу президента, у тому числі й назвав прізвище Кирила Тимошенка. У відповідь заступник Єрмака заявив, що це інформаційний вкид.

Разом з тим, Кирило Тимошенко, як колишній медійник, розумів значення піару і не вилазив із ефірів єдиного телемарафону. Найбільш активно його просувавав парламентський канал «Рада». Цей же канал «несподівано» назвав Кирила Тимошенка «Обличчям року» у 2022 році.

Парламентський телеканал «Рада», контент якому виробляє фірма «Кінокіт», назвав на той момент заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка «обличчям року»
Парламентський телеканал «Рада», контент якому виробляє фірма «Кінокіт», назвав на той момент заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка «обличчям року»
скріншот з інтерв’ю на каналі «Рада»

Очевидно, що цьому феномену є пояснення. Інформаційний контент для каналу «Рада» виробляє столичне ТОВ «Кінокіт», яке мало давні відносини з Тимошенком ще до великої політики. У цілому, за 2022 рік парламентський мовник заплатив «Кінокіту» 171,7 млн грн.

Інший соціально-медійний продукт Офісу президента – «Пункти незламності» – теж отримав порцію негативу. Передовсім через брак комунікації із місцевою владою, на яку скинули обов’язок фінансувати та повсюдно облаштовувати мережу таких пунктів. Головним спікером ідеї президента теж виступав Кирило Тимошенко.

І зовсім свіжий конфуз, який спричинила дружина Тимошенка Альона. На Різдво вона виклала у соцмережу світлину зі святковим сімейним столом. Далі під її дописом з’явилися коментарі із закидами, мовляв, сім’я заступника керівника Офісу президента користується тарілками вартістю 480 євро. При цьому дружина Кирила Тимошенка все заперечила: ціна її посуду суттєво нижча.

Цілком очевидно, що ні тарілки, ні автомобілі не могли зіграти вирішальної ролі у рішенні президента. Настав час, коли глава держави змушений жертвувати людьми, які трималися біля нього дуже довго і вважались «своїми у доску». Це може говорити про те, що тиск партнерів на Україну вимагає від Зеленського показувати, що він нетерпимий до будь-яких проявів корупції і буде безпощадно карати навіть найближчих соратників. Але це не виключає  фактору внутрішньої боротьби на Банковій. І цей раунд знову виграв Єрмак.

Джерела «Главкома» повідомляли, що після звільнення Тимошенка, його можуть перекинути на посаду голови однієї з облдержадміністрацій. Поки що ця версія немає офіційного підтвердження.

Віталій Тараненко, «Главком»

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Теги: Володимир Зеленський Кирило Тимошенко Андрій Єрмак Офіс президента

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