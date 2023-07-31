Зеленський пояснив, що чекає на Путіна, якщо він спробує окупувати українські порти

Володимир Зеленський: «Ми просто потопимо весь його флот, якщо він підійде до нас близько. І він це прекрасно знає і орієнтується»

Росія завдає терористичні удари по українських портах, бо не спроможна їх окупувати. Якщо флот РФ наважиться підійти ближче, то ЗСУ його просто потоплять. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю бразильському мовнику Globo.

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«Чи це адекватно, що людина стріляє по портах? Давайте просто поговоримо про це. Він (Путін – «Главком») не може окупувати ці порти. Тобто це не воєнні дії. Це навіть не про війну. Тобто він не може висадитися в нас в портах. Неможливо. У нього немає спроможності. Ми просто потопимо весь його флот, якщо він підійде до нас близько. І він це прекрасно знає і орієнтується», – наголосив Зеленський.

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Глава держави наголосив, що Путін неадекватна людина і велика частина світу також рухається до цього розуміння. «Він стріляє по Одесі, по портах і по історичному центру… І тут ви повинні відповісти собі на запитання «для чого?». Це не про зерно. (Це – «Главком») тероризм, терористичний акт, тероризувати населення...», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 24 липня російські війська під час нічної атаки дронами по Одеській області завдали удару по порту «Рені».