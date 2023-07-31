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Зеленський пояснив, що чекає на Путіна, якщо він спробує окупувати українські порти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський пояснив, що чекає на Путіна, якщо він спробує окупувати українські порти
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Ми просто потопимо весь його флот, якщо він підійде до нас близько. І він це прекрасно знає і орієнтується» 

Росія завдає терористичні удари по українських портах, бо не спроможна їх окупувати. Якщо флот РФ наважиться підійти ближче, то  ЗСУ його просто потоплять. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю бразильському мовнику Globo.

«Чи це адекватно, що людина стріляє по портах? Давайте просто поговоримо про це. Він (Путін – «Главком») не може окупувати ці порти. Тобто це не воєнні дії. Це навіть не про війну. Тобто він не може висадитися в нас в портах. Неможливо. У нього немає спроможності. Ми просто потопимо весь його флот, якщо він підійде до нас близько. І він це прекрасно знає і орієнтується», – наголосив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Путін неадекватна людина і велика частина світу також рухається до цього розуміння. «Він стріляє по Одесі, по портах і по історичному центру… І тут ви повинні відповісти собі на запитання «для чого?». Це не про зерно. (Це – «Главком») тероризм, терористичний акт, тероризувати населення...», –  заявив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 24 липня російські війська під час нічної атаки дронами по Одеській області завдали удару по порту «Рені». 

Теги: Одеса путін тероризм зерно Володимир Зеленський президент

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