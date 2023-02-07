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Україна має зброю, яка може знищувати цілі на території РФ – Данілов

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна має зброю, яка може знищувати цілі на території РФ – Данілов
Секретар РНБО: «Нам ніхто не забороняє знищувати російські цілі зброєю українського виробництва»
фото з відкритих джерел

Данілов висловив впевненість, що Україна отримає винищувачі F-16

Збройні сили України здатні завдати удару по території Росії. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов CNN.

«Що стосується російської території, то нам ніхто не забороняє знищувати цілі зброєю українського виробництва. У нас є така зброя? Так, маємо», – сказав Данілов.

Видання зазначає, що країни Заходу заборонили Україні наносити удари по території Росії із західної зброї. Хоча протягом війни на стратегічних об’єктах у Росії постійно відбувалися незрозумілі вибухи, проте Україна ніколи публічно не визнавала відповідальності за ці удари.

Крім того, Данілов заявив, що він впевнений, що Україна зрештою отримає винищувачі F-16 американського виробництва.

«Це лише питання часу, коли ми отримаємо F-16. Вони обов’язково надійдуть. На жаль, тим часом ми втрачаємо своїх людей, борючись за нашу незалежність», – додав він.

Раніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що «бавовна» на території Росії ставатиметься все частіше, а вибухи лунатимуть все «глибше». Крім того, він зазначив, що у березні бойові дії на лінії фронту будуть «найспекотнішими» – Україна планує серйозний контрнаступ.

До слова, триває 349-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Веселе, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка Донецької області.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти Україна

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