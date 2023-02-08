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У РФ заарештували українську пенсіонерку за мікросхеми для створення зброї

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У РФ заарештували українську пенсіонерку за мікросхеми для створення зброї
фото ілюстративне

Мікросхеми старенька нібито зберігала в харчових контейнерах

У російському Брянську заарештували українську пенсіонерку. 79-річну жінку звинуватили в тому, що вона нібито зберігала мікросхеми для створення зброї. Про це повідомляє пресслужба суду.

Пенсіонерку затримали на вокзалі «Брянськ-Орловський». У неї одразу ж начебто знайшли запчастини до зброї в контейнерах для їжі. Її звинуватили у підготовці до контрабанди.

Невдовзі Володарський районний суд Брянська відправив жінку до слідчого ізолятора.

За словами слідчих, українка приїхала до Брянська і нібито отримала поштою близько 50 мікросхем для створення озброєння. У суді також зазначили, що мікросхеми вона зберігала у харчових контейнерах.

У результаті на пенсіонерку завели справу за двома статтями Кримінального кодексу РФ – частина 1 статті 30 і частина 1 статті 226.1.  

Нагадаємо, що відому в Росії блогерку Вероніку Білоцерковську засудили до дев'яти років позбавлення волі за «поширення недостовірних відомостей» про армію РФ.

Також відомо, що в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російською ФСБ. Агент намагався відслідковувати надходження в Україну військової продукції і товарів подвійного призначення. За виконання ворожих завдань зрадник сподівався отримати квартиру в Криму.

До слова, журналісти встановили військовослужбовців армії РФ, які намагалися завербувати населення і вишукували жертв для катівень під час окупації Балаклії Харківської області. Також ідентифіковано декількох співробітників ФСБ, які їх курували.

Теги: озброєння українка ФСБ

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