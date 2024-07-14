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За пів року українські сапери розмінували майже 157 тис. гектарів землі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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За пів року українські сапери розмінували майже 157 тис. гектарів землі
В Україні акивно розмінувують землі від російських мін
Фото з відкритих джерел

В Україні від початку року сапери активно розміновують землі від ворожих мін

 З початку 2024 року українські сапери звільнили від вибухонебезпечних предметів та повернули у господарське використання майже 157 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Про це повідомив прем'єр-міністр України.

«Від початку року сапери повернули до використання близько 157 тисяч гектарів сільськогосподарських земель в Україні», - йдеться у дописі.

Крім того, за останні пів року кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності значно зросла, і на сьогодні їх вже 43. Це свідчить про активізацію зусиль з розмінування територій та відновлення сільськогосподарського виробництва в країні.
 
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Теги: міністр розмінування Люди важливі земля

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