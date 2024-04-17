Експосадовець Міноборони Лієв залишився без запобіжного заходу

Олександра Лієва та ще чотирьох людей правоохоронці підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ

Колишній керівник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв, якого підозрюють у причетності до розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів, залишився без запобіжного заходу. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Нагадаємо, Олександра Лієва та ще чотирьох людей підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ. За даними СБУ, у серпні 2022 року посадовці Міноборони уклали контракт на закупівлю оптової партії артилерійських снарядів з постачальником озброєнь «Львівський арсенал». Потім Міноборони перерахувало на рахунки підприємства гроші, однак артснаряд компанія не відправила.

Кримчанин Олександр Лієв, колишній міністр курортів і туризму півострова, опинився у центрі скандалу щодо зв'язків із Росією. Лієв займав відповідальну посаду в оборонному відомстві: із початку 2022 року був заступником начальника департаменту державних закупівель Міноборони, а з літа минулого року – є тимчасово виконуючим обов’язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України. Вчора посадовець написав заяву на звільнення.

Раніше повідомлялось, що пройшовши перевірку на поліграфі, експосадовець Міноборони України Олександр Лієв довів, що не причетний до вчинення злочину, у якому його підозрюють.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому чиновнику Міністерства оборони Олександру Лієву, який є підозрюваним у справі про заволодіння майже 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для ЗСУ.