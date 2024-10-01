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Марк Рютте офіційно очолив НАТО та зробив перші заяви про Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Марк Рютте офіційно очолив НАТО та зробив перші заяви про Україну
Колишній прем'єр-міністр Нідерландів (ліворуч) офіційно очолив НАТО
фото: Reuters

Рютте на новій посаді домагатиметься виконання зобов’язань, даних Україні з боку Альянсу

Колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте офіційно прийняв повноваження генерального секретаря НАТО від свого попередника Єнса Столтенберга. Про це стало відомо з трансляції.

Церемонія передачі повноважень пройшла на засіданні Північноатлантичної ради у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Столтенберг передав Рютте молоток, який у 1963 році НАТО подарувала Ісландія. 

Столтенберг передав Рютте молоток, який у 1963 році НАТО подарувала Ісландія
Столтенберг передав Рютте молоток, який у 1963 році НАТО подарувала Ісландія
скріншот з відео

Як зазначив Рютте, на посаді він домагатиметься виконання зобов’язань, даних Україні з боку Альянсу – зокрема, щодо незворотності її шляху до вступу в НАТО. У своїй роботі в майбутньому Рютте перерахував три основні пріоритети. Зокрема, одним із них буде посилити підтримку України та наблизити її до членства у НАТО. 

«Тому що в Європі не може бути довготривалої безпеки без сильної, незалежної України. Я знаю з особистого досвіду, після збиття рейсу MH17 у 2014 році, що конфлікт в Україні не обмежується лінією фронту. Тож ми повинні зробити свою частину», – наголосив Марк Рютте.

Новий генсек Альянсу сказав, що НАТО має виконати зобов’язання, дані Україні на вашингтонському саміті в липні цього року. «Командування, фінансові обіцянки та незворотний шлях України до членства у НАТО. Ми повинні зберігати цю підтримку в майбутньому, тому що місце України по праву – у НАТО», – підкреслив Рютте.

Як повідомлялося, у штаб-квартирі НАТО у вівторок, 1 жовтня, чинний генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг мав передати свої повноваження колишньому премʼєр-міністру Нідерландів Марку Рютте.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з колишнім прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і привітав його з призначенням на посаду нового генерального секретаря НАТО.

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Теги: НАТО війна Україна Єнс Столтенберг Марк Рютте

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