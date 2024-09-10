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На Прикарпатті посадовці ТЦК вимагали до $1 тис. за код до системи «Оберіг»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Прикарпатті посадовці ТЦК вимагали до $1 тис. за код до системи «Оберіг»
На Івано-Франківщині правоохоронці викрили на хабарі заступника керівника обласного та двох службовців районного ТЦК
фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, Facebook

За 1 тис. дол. «винагороди» начальник Івано-Франківського ТЦК пропонував безперешкодно отримати код для ідентифікації в системі «Оберіг» чи військово-облікові документи

На Івано-Франківщині правоохоронці викрили на хабарі заступника керівника обласного та двох службовців районного ТЦК. Вони за гроші допомагали військовозобов'язаним отримати електронний код для ідентифікації в системі «Оберіг», відтермінувати чи уникнути військової служби. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.  

Повідомляється, що начальника обласного ТЦК затримали неподалік місця роботи. За 1000 доларів «винагороди» він пропонував безперешкодно отримати код для ідентифікації в системі «Оберіг» чи військово-облікові документи.

Правоохоронці розповіли, що за таке ж «питання», тобто отримання коду для ідентифікації в системі «Оберіг», начальник районного ТЦК та СП отримав 1000 доларів, а заступник командира роти охорони цього ж центру комплектування – понад 18 тис. грн. У цю суму входили 2 тис. грн. – за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, а також 400 дол. – за надання електронного коду для ідентифікації в системі.

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На Івано-Франківщині правоохоронці викрили на хабарі заступника керівника обласного та двох службовців районного ТЦК
фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, Facebook

Слідчі вже повідомили посадовцям про підозри (ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України).

Заступникові начальника обласного ТЦК та начальникові районного ТЦК обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення 242 тис. грн застави кожному. Щодо третього підозрюваного триває розгляд клопотання.

Якщо вину фігурантів буде доведено, їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.     

Нагадємо, мати заступника начальника Полтавського обласного Територіального центру комплектування купила квартиру в Полтаві за майже 2 млн грн, при цьому не маючи таких законних доходів. Про це ІРТ «Полтава» повідомила прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

Раніше повідомлялося, що начальників Бориспільського і Бучанського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також їхнього спільника триматимуть під вартою безальтернативно. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

До слова, Служба безпеки викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У серпні цього року його було затримано за підозрою в організації схем для ухилянтів.  

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Теги: бронювання від мобілізації хабар документи Facebook ТЦК гроші

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