Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Розкрадання 1,5 млрд грн на снарядах. Ексчиновник Міноборони отримав підозру

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Розкрадання 1,5 млрд грн на снарядах. Ексчиновник Міноборони отримав підозру
Серед фігурантів – скандальний ексчиновник Міноборони Олександр Лієв
фото: СБУ

Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна

СБУ за сприяння Міноборони викрила чиновників оборонного відомства і менеджерів «Львівського арсеналу», яких підозрюють у викраденні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, до оборудки причетні колишні та нинішні високопосадовці МО України та очільники афілійованих компаній. Зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд бюджетних гривень на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ.

Серед фігурантів – Олександр Лієв, який був керівником Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.

Зокрема, підозру отримали: колишній (Олександр Лієв) та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії «Львівський арсенал», а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури.

6 фото
На весь екран
фото: СБУ

За даними слідства, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь «Львівський арсенал». Потім Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом.

Після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну. Однак та не відправила жодного артснаряду до нашої держави, а отримані кошти вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах. Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків.

Зазначається, що викрадені кошти арештовані, вирішується питання щодо їх повернення до бюджету України. Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою).

СБУ затримала одного із фігурантів на спробі виїхати за межі України, тож наразі він перебуває під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Міністерство оборони України витратило 2 млрд грн на контракти із закупівлі боєприпасів, які не були виконані, а кошти не повернуті. Зокрема, це контракт на постачання мінометних мін із «Львівським арсеналом», контракт на 30 тис. танкових пострілів із хорватською WDG promet та 15 тис. комплектів шоломів і бронежилетів зі словацькою Sevotech.

Читайте також:

Теги: озброєння боєприпаси скандал Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Білгороді три автомобілі були пошкоджені уламками
Вибухи в Білгороді, Росія заблокувала сайт ПЦУ: головне за ніч
9 сiчня, 06:50
Державне виробництво техніки, зброї та артснарядів збільшено втричі
Голова комітету з нацбезпеки розповів, над яким озброєнням працює Україна
9 сiчня, 14:33
Зеленський та Рінкевичс підписали меморандуми про співпрацю у військові сфері
Латвія оголосила про новий пакет допомоги Україні
11 сiчня, 18:23
Ікону із зображенням Сталіна облили синьою фарбою
Скандальну ікону із зображенням Сталіна у Тбілісі облили фарбою (відео)
10 сiчня, 08:47
Ігор Гринкевич (у білій футболці) та військові
Стало відомо, які активи зареєстровані за Гринкевичами та їх спільниками: дані від АРМА
11 сiчня, 19:40
Рашисти завдали 47 ударів по 13 містах та селах Запорізької області
Атака на Херсон та Нікополь, ЗСУ відбили декілька штурмів на Луганщині: ситуація в регіонах
12 сiчня, 10:04
Скріншоти із продемонстрованою в етері картою почали ширитись мережею
Скандал із телемарафоном: в етері з'явилась карта із «російським» Кримом
16 сiчня, 18:47
Після нападу на Миколу Лемешка актори викликали поліцію
Скандал у Дніпровському театрі: директор закладу напав на актора
18 сiчня, 16:43
Військові ЗСУ проходитимуть навчання у Естонії
Естонія запланувала навчання для українських військових
24 сiчня, 10:23

Кримінал

Розкрадання 1,5 млрд грн на снарядах. Ексчиновник Міноборони отримав підозру
Розкрадання 1,5 млрд грн на снарядах. Ексчиновник Міноборони отримав підозру
Суд Львова закрив справу про можливий підкуп військкома
Суд Львова закрив справу про можливий підкуп військкома
Російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині
Російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині
Чоловік відмовився від мобілізації, бо йому не виповнилося 27 років
Чоловік відмовився від мобілізації, бо йому не виповнилося 27 років
Розкрадали мільйони, які виділила Румунія. Нацполіція викрила зловмисників
Розкрадали мільйони, які виділила Румунія. Нацполіція викрила зловмисників
Засуджений за хабар колишній міліціянт стягує з України моральну компенсацію
Засуджений за хабар колишній міліціянт стягує з України моральну компенсацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Українець добровільно вступив до російської армії, воював проти ЗСУ та потрапив у полон
48K
Коли мобілізація стане успішною
36K
Ексголова ОДА показав, а потім сховав будинок, який його дружина під час війни купила у Польщі
9469
Чоловік відмовився від мобілізації, бо йому не виповнилося 27 років
6776
Співробітники ООН можуть бути причетними до нападу ХАМАСу на Ізраїль
6738
Садовий розповів, коли разом із п’ятьма синами піде воювати

Новини

День затвердження Державного прапора України. Які свята відзначаємо 28 січня
Сьогодні, 00:05
Мобілізація, бронювання. ЗМІ аналізують наслідки для економіки
Вчора, 15:20
До боржників за електроенергію буде індивідуальний підхід і вони зможуть реструктуризовати свої борги – ексміністр
Вчора, 15:06
Кількість боїв зросла на всіх напрямках – свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:24
У Німеччині чоловік захопив заручників, у США розгорівся конфлікт: головне за ніч
Вчора, 07:01
Невеликий мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 27 січня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua