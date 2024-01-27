Розкрадання 1,5 млрд грн на снарядах. Ексчиновник Міноборони отримав підозру

Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна

СБУ за сприяння Міноборони викрила чиновників оборонного відомства і менеджерів «Львівського арсеналу», яких підозрюють у викраденні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За даними слідства, до оборудки причетні колишні та нинішні високопосадовці МО України та очільники афілійованих компаній. Зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд бюджетних гривень на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ.

Серед фігурантів – Олександр Лієв, який був керівником Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони.

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Зокрема, підозру отримали: колишній (Олександр Лієв) та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії «Львівський арсенал», а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури.

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фото: СБУ

За даними слідства, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь «Львівський арсенал». Потім Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом.

Після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну. Однак та не відправила жодного артснаряду до нашої держави, а отримані кошти вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах. Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків.

Зазначається, що викрадені кошти арештовані, вирішується питання щодо їх повернення до бюджету України. Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою).

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СБУ затримала одного із фігурантів на спробі виїхати за межі України, тож наразі він перебуває під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Міністерство оборони України витратило 2 млрд грн на контракти із закупівлі боєприпасів, які не були виконані, а кошти не повернуті. Зокрема, це контракт на постачання мінометних мін із «Львівським арсеналом», контракт на 30 тис. танкових пострілів із хорватською WDG promet та 15 тис. комплектів шоломів і бронежилетів зі словацькою Sevotech.