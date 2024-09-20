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В ООН повідомили, скільки часу потрібно на очищення України від мін та снарядів

Степан Гафтко
glavcom.ua
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В ООН повідомили, скільки часу потрібно на очищення України від мін та снарядів
Українську територію розміновуватимуть дуже довго
фото з відкритих джерел

Для повного очищення території України від вибухонебезпечних предметів може знадобитись сто років

Якщо очищувати українську землю після закінчення війни традиційними методами розмінування, то на це може піти сто років. Інноваційні методи могли б значно спростити та пришвидшити цю процедуру. Про це заявила помічниця Генерального секретаря ООН і директор Кризового бюро ПРООН Шоко Нода в інтерв’ю «Інтерфакс Україна»

«За умови постійних зусиль і вдосконалення технологій значного прогресу можна досягти за кілька років, але за допомогою традиційних методів розмінування може знадобитися сотня років, щоб повністю очистити й сертифікувати всі постраждалі регіони як безпечні, особливо з огляду на безперервний характер конфлікту і забруднення», – сказала вона в інтерв'ю.

Програма розвитку ООН, ПРООН – агентство в структурі ООН, створене на підставі резолюції Генеральної Асамблеї від 22 листопада 1965 року шляхом об'єднання Розширеної програми технічної допомоги ООН і Спеціального фонду. Ціллю Програми є надання допомоги країнам, що розвиваються, у справі їхнього національного розвитку.

За словами Нода, ПРООН сьогодні вивчає нові можливості, щоб безпечніше і ефективніше розміновувати українські території. У співпраці із партнерами організація планує застосовувати безпілотники, дрони, службових собак та інші можливості.

Вона зазначила, що нещодавні випробування інноваційних методів виявлення мін, організовані ПРООН в Україні, показали обнадійливі перспективи в методах виявлення наземних мін і вибухонебезпечних пережитків війни. 

Також директорка заявила, що під час випробувань із застосуванням новітніх методів пошуку вибухонебезпечних предметів було досягнуто значного успіху. Інноваційні команди досягли результатів у 78% під час виявлення предметів на поверхні, близько 70%  – під час виявлення металевих і закопаних предметів і 62% – під час виявлення пластикових предметів.

Нода зазначила, що зараз активно розвиваються групи саперів, у розпорядженні яких будуть треновані собаки, які знаходять міни та інші небезпечні предмети. Але, щоб повністю розмінувати територію України, за словами чиновниці, в першу чергу треба щоб завершилась війна.

Нагадаємо, Канада приєднається до створення програм з навчання у протимінній діяльності для жінок, які згодом працюватимуть в Україні. 

До слова, платформа штучного інтелекту використовуватиме нові методи розмінування та радитиме, як ефективно очистити конкретну територію України від мін. 

Стало відомо, що частина правобережжя Херсонської області вже розмінована. До кінця 2025 року місцева влада планує розмінувати всю цю територію, але це залежить від безпекової ситуації. 

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Теги: війна розмінування Україна міни

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