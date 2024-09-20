Військова професія дроновода скоро помре? Відомий комбат ошелешив прогнозом

«Ці виклики треба сприймати дуже серйозно і інвестувати у технології, компетенція в яких найвища саме в Україні»

Враховуючи швидкість еволюціонування безпілотних технологій, протягом найближчих 6-8 місяців війна стане безпілотною, тобто без участі пілотів. Таку заяву зробив засновник та командир спеціального підрозділу безпілотних авіаційних комплексів «Птахи Мадяра» Роберт Бровді (Мадяр) на міжнародній конференції YES, йдеться у матеріалі «Главкома».

За його словами, безпілотні технології на сьогодні формують 50% всієї ударної діяльності російсько-української війни. Зараз одночасно вирощуються сотні систем штучного інтелекту і випробовуються зараз у тестових режимах, пояснює військовий.

«За пів року пілоти будуть не потрібні. Будуть потрібні люди, які просто піднімуть на метр над землею дрон. А далі дрон сам визначить, залежно від свого розвитку, що вразити, як відрізнити «жигуля» від танка і точно не відділить українця від ворога», – пояснив командир спецпідрозділу.

Бровді наголошує, що ці виклики треба сприймати дуже серйозно і інвестувати у технології, компетенція в яких найвища саме в Україні.

«Ціною життів, досвіду, набутого впродовж років у бойових умовах, вся притомна світова спільнота, котра підтримує Україну, на сьогодні отримує фактично безкоштовну кузню спеціалістів, які завтра поїдуть по всіх ваших країнах і будуть вчити ваші армії тому, що багато воєн ще попереду», – підсумував військовий. Він додав, що це буде елементом української практичної подяки за допомогу партнерам «у нашій боротьбі за нашу свободу, за нашу землю, за наші сім'ї».

Нагадаємо, з 1 вересня Китай запровадив обмеження поставок компонентів для дронів та самих дронів. Це обмеження призведе до великих ризиків, заявив Роберт Бровді (Мадяр). До слова, Міністерство оборони кодифікувало для потреб Збройних сил України новий дрон-бомбер українського виробництва під назвою «Чорна вдова».

Як відомо, Україна має можливості збільшити власне виробництво дронів, але це потребує для цього додаткового фінансування.

Також на озброєнні наших бійців з'являться багатофункціональні морські безекіпажні системи. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський.