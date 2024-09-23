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Генасамблея ООН ухвалила «Пакт заради майбутнього»

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Генасамблея ООН ухвалила «Пакт заради майбутнього»
Генеральна Асамблея ООН у неділю, 22 вересня, схвалила головний документ Саміту майбутнього, незважаючи на протест Росії
фото з відкритих джерел

Документ передбачає – план дій для вирішення глобальних проблем, таких як зміна клімату, військові конфлікти та регулювання штучного інтелекту

Генеральна Асамблея ООН у неділю, 22 вересня, ухвалила головний документ Саміту майбутнього – «Пакт заради майбутнього». Цей документ, що визначає шляхи розв'язання глобальних проблем, був схвалений попри активний опір з боку Росії, яка намагалася заблокувати його прийняття. Про це повідомляє Голос Америки президент Володимира Зеленського у соцмережі Х.

Представник Росії в ООН Сергій Вершинін наполягав на внесенні поправки щодо «принципу невтручання», мотивуючи це тим, що «колективний Захід» не повинен нав'язувати свою волю іншим країнам. Він назвав проєкт документа «лицемірним» і розкритикував генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Вершинін навіть пригрозив, що Росія «дистанціюється»  від консенсусного ухвалення документа, якщо її поправка не буде врахована. Проте спроба Росії заблокувати «Пакт заради майбутнього» провалилася. Поправки РФ були відхилені переважною більшістю голосів (143 проти), і документ був офіційно схвалений.

Цей документ підкреслює необхідність спільної роботи для забезпечення миру у світі та боротьби з такими загрозами, як війни та тероризм. Документ також закликає країни об'єднати зусилля для боротьби зі зміною клімату, щоб захистити нашу планету. Важливою частиною «Пакту» – є розробка правил і стандартів для штучного інтелекту, щоб ця нова технологія служила на благо людства. Крім того, документ наголошує на необхідності змін в самій ООН та інших міжнародних організаціях, щоб вони могли ефективніше реагувати на сучасні виклики.

Нагадаємо, Зеленський відверто зізнався, як його змінила війна.

Теги: росія війна тероризм військові президент розробка соцмережі

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