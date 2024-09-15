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Росія планує запустити виробництво літака «Байкал»: що з ним не так

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія планує запустити виробництво літака «Байкал»: що з ним не так
Літак «Байкал» має замінити Ан-2
фото: defence-ua.com

Росіяни скаржаться на велику вартість цього літака

Росія планує запустити в серійне виробництво літак «Байкал», який замінить Ан-2. Він коштує $5 млн. Про це повідомляє Defense Express.

У матеріалі йдеться, що росіяни скаржаться на велику вартість літака. За їх словами, «Байкал» ніхто не буде купляти, бо ціна на нього злетіла майже у чотири рази.

Також у Росії заявили, що не мають в регіоні достатню кількість злітно-посадкових смуг, щоб приймати майбутній ЛМС-901 «Байкал». Однак російський диктатор Володимир Путін доручив запустити літак у серійне виробництво найближчим часом.

Наступною проблемою, як пише видання, є те, що літак роблять лише з двигуном ВК-800СМ. Перший політ з цим двигуном був запланований на третій квартал цього року.

«Разом з тим, за новою інформацією, сертифікація двигуна буде лише у 2025 році, а старт постачань аж через два роки, у 2026. Тому усі подальші плани строків по «Байкалу» залишаються під питанням», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що Росія почала виробляти новий ударний безпілотник дальнього радіуса дії, який має назву «Гарпія-А1». Зокрема, для його виготовлення використовується китайський двигун та деталі.
 

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Теги: літак росія війна

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