Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Білгороді ліквідовано російського пропагандиста (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Білгороді ліквідовано російського пропагандиста (відео)
Пропагандист працював на каналі «Россия 1»
фото: Telegram/ГУР

За даними розвідки, пропагандист Коробов не лише готував неправдиві матеріали про війну, а й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України

У Білгороді 15 вересня зламали череп кремлівському пропагандисту Олександру Коробову на прізвисько Краб. Він помер від завданих травм. Про це повідомило Головне управління розвідки.

Пропагандист працював на каналі «Россия 1», очолював його Білгородський пункт. В ефірі вихваляв воєнних злочинців з російської армії, а також створював продукти для ресурсу Міноборони РФ – телеканалу «Звезда». Коробов також неодноразово отримував за це нагороди від російського диктатора Володимира Путіна.

Кремлівському пропагандисту Олександру Коробову зламали череп
Кремлівському пропагандисту Олександру Коробову зламали череп
фото: Telegram/ГУР

Коробов родом з міста Комсомольск-на-Амурі Хабаровского краю РФ, але фактично жив у Білгороді. Водночас Коробов періодично навідувався до Москви «за інструкціями». 

«У гонитві за визнанням та рублями від кремлівських господарів постійно виконував брудну роботу геть далеко від рідних місць – наприклад, на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях», – йдеться у повідомленні ГУР.

За даними української розвідки, пропагандист не лише готував неправдиві матеріали про війну, а й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України.

Нагадаємо, у Курській області РФ був тяжко поранений один з так званих «воєнкорів», пропагандист російського державної телерадіокомпанії Євгєній Поддубний.

До слова, Відземський окружний суд у Латвії засудив до реального тюремного терміну на один рік прокремлівську активістку Єлену Крейле у справі виправдання геноциду, злочинів проти людяності, миру та воєнного злочину.

Раніше США запровадили санкції проти російської телекомпанії Russia Today, а також «ТВ-Новости» та «Евразия». Під американськими обмеженнями також опинився російський пропагандист Дмитро Кисельов.

Теги: війна пропагандист Білгород розвідка росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка у Києві зазнав збитків через обстріли
Ботсад Києва на межі катастрофи через удари РФ по енергетиці
Вчора, 17:43
Перший дзвінок після повернення з полону, захисник читає матері свій вірш
Звільнений захисник читає матері написаний у полоні вірш: емоційне відео
14 вересня, 16:58
7 вересня – День воєнної розвідки України
День воєнної розвідки. Коли мудрі панують над зорями
7 вересня, 15:00
Ексміністра було прооперовано після поранення
Ексурядовець, який долучився до сил Тероборони, отримав поранення (фото)
29 серпня, 08:47
Де саме і за яких обставин затримали мобілізованих колишніх в’язнів, не уточнюється
Мобілізованих ексв’язнів після втечі повернули до військової частини на Одещині
27 серпня, 21:50
Саме Лапін очолював угруповання військ РФ на Харківщині у вересні 2022 року, коли українські війська за трохи більше ніж тиждень звільнили майже всю область
Курщина: The Wall Street Journal розповіла, як російський генерал Лапін допоміг ЗСУ
21 серпня, 12:24
Росіяни завдали удару по Малокатеринівці Запорізької області
Окупанти вдарили по дитячому кафе на Запоріжжі: є поранені
20 серпня, 18:44
Російські війська отримали від Путіна вказівку звільнити Курську область до 1 жовтня
Росія створила нові угрупування військ на кордоні з Україною
20 серпня, 18:25
Путін боїться, що проти нього можуть піти його ж військові
Чого боїться Путін: ексрозвідник розповів про фобії диктатора
18 серпня, 20:40

Соціум

Румунію сколихнув землетрус, який відчула навіть Україна
Румунію сколихнув землетрус, який відчула навіть Україна
У Білгороді ліквідовано російського пропагандиста (відео)
У Білгороді ліквідовано російського пропагандиста (відео)
Вибух у центрі Кельна: камери спостереження зафіксували підозрюваного
Вибух у центрі Кельна: камери спостереження зафіксували підозрюваного
Баланс між роботою та відпочинком: яка країна Європи є прикладом
Баланс між роботою та відпочинком: яка країна Європи є прикладом
У Челябінську школяр з молотком напав на однокласників, одна дитина у критичному стані (відео)
У Челябінську школяр з молотком напав на однокласників, одна дитина у критичному стані (відео)
У центрі німецького міста Кельн пролунав вибух: подробиці
У центрі німецького міста Кельн пролунав вибух: подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув
73K
У Монголії Путін звертався «за порадою» щодо продовження війни до шаманів – ЗМІ
58K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
23K
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин

Новини

«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
Сьогодні, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Сьогодні, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua