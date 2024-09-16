У Білгороді ліквідовано російського пропагандиста (відео)

За даними розвідки, пропагандист Коробов не лише готував неправдиві матеріали про війну, а й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України

У Білгороді 15 вересня зламали череп кремлівському пропагандисту Олександру Коробову на прізвисько Краб. Він помер від завданих травм. Про це повідомило Головне управління розвідки.

Пропагандист працював на каналі «Россия 1», очолював його Білгородський пункт. В ефірі вихваляв воєнних злочинців з російської армії, а також створював продукти для ресурсу Міноборони РФ – телеканалу «Звезда». Коробов також неодноразово отримував за це нагороди від російського диктатора Володимира Путіна.

Кремлівському пропагандисту Олександру Коробову зламали череп фото: Telegram/ГУР

Коробов родом з міста Комсомольск-на-Амурі Хабаровского краю РФ, але фактично жив у Білгороді. Водночас Коробов періодично навідувався до Москви «за інструкціями».

«У гонитві за визнанням та рублями від кремлівських господарів постійно виконував брудну роботу геть далеко від рідних місць – наприклад, на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях», – йдеться у повідомленні ГУР.

На болотах ліквідовано воєнного злочинця та пропагандиста кремля коробова алєксандра «Краба» - ГУР МО pic.twitter.com/B0xQpkEQkV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 16, 2024

За даними української розвідки, пропагандист не лише готував неправдиві матеріали про війну, а й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України.

Нагадаємо, у Курській області РФ був тяжко поранений один з так званих «воєнкорів», пропагандист російського державної телерадіокомпанії Євгєній Поддубний.

До слова, Відземський окружний суд у Латвії засудив до реального тюремного терміну на один рік прокремлівську активістку Єлену Крейле у справі виправдання геноциду, злочинів проти людяності, миру та воєнного злочину.

Раніше США запровадили санкції проти російської телекомпанії Russia Today, а також «ТВ-Новости» та «Евразия». Під американськими обмеженнями також опинився російський пропагандист Дмитро Кисельов.