The Guardian: Росія кілька місяців готувалася до вторгнення ЗСУ на Курщину

19 лютого 2024-го року російські командири отримали попередження про плани України «швидко просунутися з Сумської області на російську територію на глибину до 80 км»

Під час боїв на території РФ українські воїни заволоділи цінними документами

Російське військове командування передбачало вторгнення Збройних сил України в Курську область і протягом кількох місяців розробляло плани, щоб запобігти цьому. Про це свідчать документи МВС, ФСБ та армії Росії, якими бійці ЗСУ заволоділи в Курській області та поділилися з виданням The Guardian.

Журналісти не змогли самостійно перевірити справжність документів, але зауважили, що вони схожі на справжні.

Зазначається, що деякі з документів є друкованими наказами, розісланими в різні підрозділи, а інші – рукописними журналами, у яких фіксуються події та проблеми на конкретних позиціях. Найбільш ранні записи датовані кінцем 2023 року, а останні документи датовані всього шістьма тижнями до того, як Україна почала вторгнення в Курську область 6 серпня 2024-го. Переважно це документи з підрозділів 488-го гвардійського мотострілецького полку, зокрема, з другої роти 17-го батальйону.

У записі від 4 січня поточного року йшлося про «можливість прориву державного кордону» українською армією і віддавався наказ посилити підготовку до відбиття будь-якого нападу. 19 лютого командирів підрозділів попереджали про плани України «швидко просунутися з Сумської області на російську територію на глибину до 80 км, щоб створити чотириденний коридор до прибуття основних підрозділів української армії на бронетехніці».

У середині березня підрозділам на кордоні було наказано посилити оборонні рубежі та організувати додаткові навчання в межах підготовки до українського транскордонного нападу.

«А вже в середині червня з'явилося більш конкретне попередження про плани України «в напрямку Юнаківка–Суджа з метою взяти Суджу під контроль. Також було передбачено, що Україна спробує знищити міст через річку Сейм, щоб порушити російські лінії постачання в цьому регіоні, що згодом і сталося», – пише видання.

При цьому у червневому документі наявна скарга на те, що російські частини, розміщені на фронті, заповнені в середньому лише на 60-70 % і складаються переважно з резервістів зі слабкою підготовкою.

Нагадаємо, британський експерт Джеймс Шерр вважає, що успішна операція ЗСУ в Курській області РФ продемонструвала вразливість російської території та змінила динаміку війни. За його словами, українські військові застосували класичний приклад оперативного маневру, завдавши несподіваного удару в тил противника.

Як повідомлялося, українські війська продовжують штурмові дії в Глушківському районі Курської області, розширюючи свій плацдарм. Судячи з геолокаційних кадрів, ЗСУ просунулися на схід від Краснооктябрьского.

Раніше представник військової комендатури Олексій Дмитрашківський заявив, що українські захисники зупинили наступ російських військ у Курській області. Частина її території залишається під контролем Сил оборони.