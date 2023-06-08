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Західні експерти назвали найімовірнішу причину руйнування Каховської ГЕС

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Західні експерти назвали найімовірнішу причину руйнування Каховської ГЕС
Каховська ГЕС була прорвана спочатку посередині, поруч з електростанцією, що примикає до берега, який перебуває під контролем Росії
фото з відкритих джерел

За версією видання The New York Times, руйнування Каховської ГЕС сталося через вибух зсередини

Найімовірнішою причиною руйнування греблі Каховської гідроелектростанції є вибух зсередини. Про це повідомляє видання The New York Times після спілкування з інженерно-технічними фахівцями та спеціалістами із боєприпасів.

За словами експертів, наявні докази вказують на те, що руйнування дамби спричинив вибух зсередини. Журналісти видання нагадали, що місцеві мешканці в соціальних мережах повідомляли, що чули потужний вибух приблизно о 2:50 ночі, коли прорвало дамбу.

«Вибух у закритому просторі, коли вся його енергія спрямовується на конструкцію навколо, може завдати найбільшої шкоди. Навіть тоді, за словами експертів, для прориву дамби знадобилися б щонайменше сотні фунтів вибухівки (100 фунтів – приблизно 45 кг – «Главком»), – йдеться у статті.

Експерти зазначили, що зовнішня детонація бомби або ракети спрямовує на дамбу лише малу частину своєї сили, і для досягнення подібного ефекту знадобиться вибухівка у багато разів більшої потужності.

Професор інженерії та експерт з вибухових речовин в Університеті Іллінойсу Нік Глумак зауважив, що кількість вибухівки, яку може нести боєголовка, обмежена. За його словами, навіть пряме попадання снаряда може не зруйнувати дамбу.

«Для цього потрібна значна кількість енергії. Подумайте про сили, які діють на конструкцію в процесі – вони величезні. У вас є масивна сила води», – сказав Нік Глумак.

За словами професора інженерії в Університеті Меріленда і члена Національної академії інженерії Грегорі Бехера, який вивчав руйнування дамб, випадок з руйнуванням Каховської ГЕС є підозрілим. Він зауважив, що деякі дамби руйнуються через сильні потоки води, які їх переповнюють. Проте в такому випадку руйнування починається з земляної частини дамби, з обох берегів.

«Але світлини та відеозаписи показують, що Каховська ГЕС була прорвана спочатку посередині, поруч з електростанцією, що примикає до берега, який перебуває під контролем Росії. Обидва кінці дамби спочатку здавалися неушкодженими, хоча протягом дня все більша частина дамби руйнувалася», – йдеться у статті.

Журналісти видання підкреслюють, що навіть через пошкоджені раніше шлюзові затвори та високий рівень води не очікувалося, що таку велику дамбу може розірвати на частини.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Рівень води в Каховському водосховищі стрімко падає. ЗАЕС під загрозою.

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Теги: ЗМІ розслідування вибух Каховська ГЕС

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