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Депутат від «Слуги народу» під час війни роздає виборцям вагінальний крем (фото)

Ірина Глотова
glavcom.ua
Депутат від «Слуги народу» під час війни роздає виборцям вагінальний крем (фото)
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колаж: glavcom.ua

Депутат вирішив піддобритися до місцевої громади Ватутіного гінекологічними препаратами

Нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Сергій Нагорняк наприкінці грудня у себе на сторінці у Facebook похвалився, що допомагає лікарськими засобами усім охочим. Щоправда, рух «Чесно» перевірив назви препаратів з допису нардепа, один з них виявився вагінальним кремом, а інший гормональним препаратом. 

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«Главком» вирішив перевірити лікувальні препарати, які роздає депутат і виявив чимало цікавих подробиць. 

Так, приміром, препарат Atosiд Tropfen з фотографії нардепа, призначений для лікування алергічних захворювання та реакцій. Зокрема, це висипання, свербіж, екзема, медикаментозна висипка, сироваткова хвороба, набряк Квінке, сінна лихоманка, анафілактичного шок, тощо. Купити його можна лише на одному українському ресурсі за ціною 1779,56 грн.

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Препарат Clotidal MAX, зображений на фото депутата, застосовується місцево при лікуванні гінекологічних інфекцій піхви та жіночих зовнішніх статевих органів, викликаних мікроорганізмами та грибковими захворюваннями. Можна знайти в онлайн аптеках за ціною  близько 400 грн.

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Третій препарат Heligen Neo застосовується для лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки та рецидиву виразки дванадцятипалої кишки, та лікування виразки шлунка. У вільному продажу в Україні його нема, втім можна знайти за ціною 9 злотих (76,53 грн) у аптеках Польщі. Втім, зробити це можна лише за наявності відповідного рецепта від лікаря.

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Нагадаємо, раніше Нагорняка звинуватили в тому, що він передав родині загиблого військового пакунок із простроченими продуктами. Він записав відеопояснення, де назвав це невеликим курйозом.

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Теги: депутат Facebook хвороби Сергій Нагорняк хвороба

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