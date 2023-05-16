Міноборони Литви поділилось планами з підготовки українських військових

Глава міноборони Литви повідомив про підготовку тисячі українських солдатів

Глава міністерства оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про підготовку тисяч українських солдатів. Таку інформацію він опублікував на своїй сторінці у Twitter.

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«Армійські інструктори вже навчили понад тисячу українських солдатів і до кінця року навчать ще як мінімум тисячу, – написав Анушаускас.

Нагадаємо, міністерство оборони Литви призупинило закупівлю тепловізорів, які планувало передати Києву для використання Збройними силами України (ЗСУ). Про це заявив глава міноборони Литви Арвідас Анушаускас.

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За його словами, призупинення процедури закупівлі пов'язане з початком у березні попереднього слідства щодо двох фірм, які перемогли у державному тендері – Ados-tech і Ados pro.

«У зв’язку з виявленими обставинами ми припиняємо сам процес закупівель. Жодних контрактів не було підписано», – заявив міністр Арвідас Анушаускас.

За словами міністра, наприкінці березня місцева поліція почала попереднє розслідування, адже підозрюють, що компанії продавали прикордонникам тепловізори, але замість необхідних військовим комплектуючих, ймовірно, встановлювали аналогічні, дешевші цивільні, що відрізняються від тих, що вказані в документах.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа розповів, що у арсеналі Європейського союзу (ЄС) ще є невикористані засоби для тиску на Росію, щоб вона дотримувалася демократичних норм. За його словами, постійний виклик – «знайти компроміс між усіма державами ЄС», оскільки як і раніше відрізняється ставлення до Росії у країн Балтії, Польщі, Чехії, південних і східних держав ЄС, хоча після повідомлень Чехії про організовані російською військовою розвідкою вибухи.