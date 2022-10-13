Зеленський розповів про стан української ППО

Україна має лише 10% своєї потреби у системах протиповітряної оборони

Президент Володимир Зеленський упевнений, що забезпечення захисту українського неба від російського ракетного терору стане фундаментальним кроком до закінчення війни найближчим часом. Про це він заявив під час онлайн-виступу на сесії ПАРЄ.

«Я прошу вас на всіх рівнях – у політиці, у медіа, у спілкуванні з виборцями – захищати надання Україні достатньої кількості сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони. Вже цього року ми маємо захистити наше небо від терору Росії. І якщо це буде зроблено, це буде фундаментальним кроком, аби вже найближчим часом закінчити й усю війну», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна має лише 10% своєї потреби у системах протиповітряної оборони.

«У нас є своя протиповітряна оборона. Її мало. Ми боремося з територіально великою державою, з великим обсягом техніки і ракет. Ми дуже хочемо, щоб ця підтримка була в рази більша. Ми очікуємо від Франції та Італії також потужних кроків... І тут нема чого додати. У нас є 10% того, що нам потрібно, якщо чесно», – додав глава держави.

Нагадаємо, сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом.