Окупанти поцілили ракетою по Кривому Рогу

Наслідки атаки на Кривий Ріг уточнюються

У ніч на 1 грудня російська окупаційна армія поцілила ракетою по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ракетою загарбники поцілили по Кривому Рогу. Наслідки атаки уточнюються. Втім, відомо, що минулося без жертв», – написав він у телеграм-каналі.

Крім того, вночі окупанти двічі били по Нікопольському районі. «Спершу з важкої артилерії обстріляла Мирівську громаду. Потім – Червоногригорівську. Туди прилетіло більш ніж пів десятка снарядів», – розповів Лисак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Серед людей постраждалих немає.

Нагадаємо, уночі 1 грудня окупантами було запущено по Україні дві керовані ракети Х-59 та 12 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану ракету Х-59 та вісім ударних БпЛА.