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Окупанти поцілили ракетою по Кривому Рогу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти поцілили ракетою по Кривому Рогу
Окупанти випустили по Україні дві керовані ракети Х-59
фото ілюстративне

Наслідки атаки на Кривий Ріг уточнюються

У ніч на 1 грудня російська окупаційна армія поцілила ракетою по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ракетою загарбники поцілили по Кривому Рогу. Наслідки атаки уточнюються. Втім, відомо, що минулося без жертв», – написав він у телеграм-каналі.

Крім того, вночі окупанти двічі били по Нікопольському районі. «Спершу з важкої артилерії обстріляла Мирівську громаду. Потім – Червоногригорівську. Туди прилетіло більш ніж пів десятка снарядів», – розповів Лисак.

Серед людей постраждалих немає.

Нагадаємо, уночі 1 грудня окупантами було запущено по Україні дві керовані ракети Х-59 та 12 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану ракету Х-59 та вісім ударних БпЛА.

Теги: окупанти війна Кривий Ріг ракета

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