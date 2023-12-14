Цілі війни, мобілізація, переговори. Головне з пресконференції Путіна

Диктатор побідкався на те, що Захід продовжує підтримувати Україну. Втім, він цинічно заявив, що нібито «халява скоро може закінчитися»

Президент Росії Володимир Путін 14 грудня проводить щорічну пресконференцію та так звану пряму лінію з пресою та народом. Це перша велика пресконференція диктатора за час повномасштабного вторгнення в Україну.

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Російський президент об 11:10 почав велику пресконференцію. Водночас в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт російських винищувачів МіГ. Під час спілкування з журналістами глава Кремля зробив низку цинічних заяв про мир з Україною.

Телеканали закладають на проведення конференції 4 години. Рекорд Путін встановив 2008-го – тоді він відповідав на запитання 4 год 40 хв. Питання звичайні жителі Росії могли подати з 1 грудня через спеціальний сайт, гарячу лінію, соцмережі та мобільний додаток.

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Путін вихвалявся економікою

У першу чергу Путін почав вихвалятися російською економікою та нібито стійкою фінансовою системою. Також він наголосив, що скорочується державний борг країни-агресорки. Крім того, за словами Путіна, у Росії падає рівень безробіття.

Також російський президент назвав головним завданням зміцнення суверенітету Росії, безпеки на кордонах, забезпечення прав та свобод громадян.

Крім того, Путін заявив, що так звані нові регіони (окуповані території України) вже заплатили до федерального бюджету РІ 170 млрд рублів податків. На думку диктатора, це говорить про те, що їхня економіка відновлюється.

За словами президента країни-агресорки, у федеральному бюджеті щорічно передбачено понад трлн рублів на розвиток «нових регіонів» та їх поступове входження в економічне та соціальне життя Росії.

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Цинічні заяви про війну в Україні

Після вихвалянь у Путіна поцікавилися, коли закінчиться так звана спецоперація. На що російський президент видав вже традиційну промову про денацифікацію та демілітаризацію.

Мир буде тоді, коли ми досягнемо своїх цілей. Вони не змінюються – це денацифікація України, демілітаризація, її нейтральний статус. Володимир Путін

Також диктатор розповів, що Україна «не хоче домовлятися», маючи на увазі переговори. Саме тому Кремль змушений «вживати інших військових заходів».

До того ж Путін повернувся у минуле й назвав Революцію гідності «держпереворотом».

Після 2014 року стало зрозумілим, що Росії не дадуть вибудувати нормальні відносини з Україною. Держпереворот, на який, як кажуть американці, витратили 5 млрд – публічно сказали, навіть не посоромилися. Володимир Путін

Російський президент заявив, Україна була готова «ухвалити якісь законопроєкти» щодо денацифікації. Ба більше, він зауважив, що відповідні домовленості нібито були досягнуті у Стамбулі.

Проблема у тому, що я завжди казав і не дивлячись на усю трагедію, яка відбувається. Все-таки в своїй основі росіяни та українці – єдиний народ, і те що зараз відбувається – це велика трагедія, подібна на «громадянську війну» між братами. Коли брати виявилися по різні сторони. Володимир Путін

Говорячи про демілітаризацію, Путін почав бідкатися на те, що Захід продовжує підтримувати Україну. Втім, він цинічно заявив, що нібито «халява скоро може закінчитися». Диктатор додав, що окупанти буцімто знищили всю допомогу Заходу для України.

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Також президент країни-агресорки зауважив, що «ветеранів СВО» залучатимуть до роботи з молоддю.

Війни виграють не полководці, а шкільні вчителі та священники. Володимир Путін процитував

колишнього рейхсканцлера Німецької імперії Отто фон Бісмарка

Мобілізація в Росії

Путін заявив, що в країні нібито була лише одна хвиля мобілізації й потреби у другій поки що немає. Диктатор цинічно називав окупантів «героями» та відзвітував про 300 тис. мобілізованих.

Було багато іронії щодо цього, приліпили їм назву мобіки. Чудово воюють хлопці, 14 героїв Росії, не кажучи про інші ордени. Наразі 244 тис. перебувають у зоні бойових дій. Серед них виявилося багато добрих фахівців. Володимир Путін

Зауважимо, за даними Генштабу ЗСУ, українські захисники вже ліквідували 342 800 особового складу окупантів.

За словами диктатора, наразі російська армія розпочала кампанію із залучення контрактників. «До кінця року у нас був план у 412 тис. осіб, на вчорашній день було набрано 486 тис. Потік наших чоловіків, які готові захищати Батьківщину зі зброєю в руках, не скорочується. 1500 записуються щодня. До кінця поточного року буде пів мільйона осіб. Ну, навіщо нам мобілізація?» – заявив диктатор.

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