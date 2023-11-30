Південна Корея вирішила замінити вчителів у школах на роботів

Роботи-вчителі будуть протестовані у в п’яти початкових і середніх школах Сеула

Із наступного року в початкових і середніх школах південнокорейської столиці Сеула з'являться роботи-викладачі англійської мови. Про це пише Asianews.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Роботи на базі штучного інтелекту допомагатимуть навчанню англійської мови в п’яти початкових і середніх школах Сеула, починаючи з березня 2024 року

«Управління освіти Сеула запропонувало інноваційні способи покращити освіту англійською мовою в державному секторі», – заявив начальник Сеульського міського відділу освіти Чо Хі Йон під час брифінгу для преси. Він також зазначив, що такі методи було запропоновано, оскільки англійська залишається найпоширенішою мовою у світі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Очільник Сеульського міського відділу освіти Чо Хі Йон Asianews

У департаменті освіти Сеула заявили, що впровадження таких роботів у навчальний процес є частиною зусиль з покращення викладання англійської мови в державних школах. На думку влади, роботи-викладачі допоможуть учням набути навичок індивідуального спілкування.

Наприклад, студенти можуть практикувати свої навички розмови, навчаючись замовляти їжу в ресторані, де вони можуть використовувати слова та фрази, які вивчають на уроці. Потім робот зі штучним інтелектом негайно повідомить про використання ними мови.

У березні роботи-викладачі з'являться в п'яти сеульських школах. Вони вестимуть бесіди англійською мовою з учнями віч-на-віч, коригуватимуть їхню вимову і виступатимуть у ролі помічника вчителя.

Якщо експеримент буде успішним, таких «викладачів» англійської запровадять і в інших школах. Крім того, столичний департамент освіти розширюватиме використання голосових чат-ботів у навчанні англійської.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Втім, за словами Чо Хі Йона, інші плани щодо роботизації шкіл не стосуються вимоги до всіх початкових шкіл мати принаймні одного вчителя англійської мови на заклад у Сеулі. Школам, які вважаються такими, що мають велику кількість учнів, слід наймати не менше двох вчителів англійської мови. Крім того, для учнів середньої школи буде розроблено новий спеціальний англомовний навчальний матеріал.

Нагадаємо, уряд Китаю оприлюднив плани щодо початку виробництва людиноподібних роботів до 2025 року. Подробиці повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що ініціатива є відповіддю на глобальний розвиток робототехніки, зокрема, презентацію Ілоном Маском людиноподібних роботів Tesla, досягнення Boston Dynamics та зростаючу конкуренцію в цьому секторі.

План Китаю передбачає фінансову підтримку нових компаній в країні, що спеціалізуються на робототехніці та суміжних галузях. Китайський уряд планує заохотити підприємства досягти значних успіхів у сенсорних технологіях, управлінні рухом і людино-машинній взаємодії протягом наступних двох років. Крім того, влада Китаю наголосила на важливості впровадження штучного інтелекту в цю сферу і просування розробки більш спритних роботів-маніпуляторів, що нагадують людські руки і ноги. Мета цього кроку – не допустити відставання країни від глобальних конкурентів у цій галузі.