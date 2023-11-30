Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Південна Корея вирішила замінити вчителів у школах на роботів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Південна Корея вирішила замінити вчителів у школах на роботів
Корея робить ставку на роботів у школах
фото із відкритих джерел

Роботи-вчителі будуть протестовані у в п’яти початкових і середніх школах Сеула

Із наступного року в початкових і середніх школах південнокорейської столиці Сеула з'являться роботи-викладачі англійської мови. Про це пише Asianews.

Роботи на базі штучного інтелекту допомагатимуть навчанню англійської мови в п’яти початкових і середніх школах Сеула, починаючи з березня 2024 року

«Управління освіти Сеула запропонувало інноваційні способи покращити освіту англійською мовою в державному секторі», – заявив начальник Сеульського міського відділу освіти Чо Хі Йон під час брифінгу для преси. Він також зазначив, що такі методи було запропоновано, оскільки англійська залишається найпоширенішою мовою у світі.

Очільник Сеульського міського відділу освіти Чо Хі Йон
Очільник Сеульського міського відділу освіти Чо Хі Йон
Asianews

У департаменті освіти Сеула заявили, що впровадження таких роботів у навчальний процес є частиною зусиль з покращення викладання англійської мови в державних школах. На думку влади, роботи-викладачі допоможуть учням набути навичок індивідуального спілкування.

Наприклад, студенти можуть практикувати свої навички розмови, навчаючись замовляти їжу в ресторані, де вони можуть використовувати слова та фрази, які вивчають на уроці. Потім робот зі штучним інтелектом негайно повідомить про використання ними мови.

У березні роботи-викладачі з'являться в п'яти сеульських школах. Вони вестимуть бесіди англійською мовою з учнями віч-на-віч, коригуватимуть їхню вимову і виступатимуть у ролі помічника вчителя.

Якщо експеримент буде успішним, таких «викладачів» англійської запровадять і в інших школах. Крім того, столичний департамент освіти розширюватиме використання голосових чат-ботів у навчанні англійської.

Втім, за словами Чо Хі Йона, інші плани щодо роботизації шкіл не стосуються вимоги до всіх початкових шкіл мати принаймні одного вчителя англійської мови на заклад у Сеулі. Школам, які вважаються такими, що мають велику кількість учнів, слід наймати не менше двох вчителів англійської мови. Крім того, для учнів середньої школи буде розроблено новий спеціальний англомовний навчальний матеріал.

Нагадаємо, уряд Китаю оприлюднив плани щодо початку виробництва людиноподібних роботів до 2025 року. Подробиці повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що ініціатива є відповіддю на глобальний розвиток робототехніки, зокрема, презентацію Ілоном Маском людиноподібних роботів Tesla, досягнення Boston Dynamics та зростаючу конкуренцію в цьому секторі.

План Китаю передбачає фінансову підтримку нових компаній в країні, що спеціалізуються на робототехніці та суміжних галузях. Китайський уряд планує заохотити підприємства досягти значних успіхів у сенсорних технологіях, управлінні рухом і людино-машинній взаємодії протягом наступних двох років. Крім того, влада Китаю наголосила на важливості впровадження штучного інтелекту в цю сферу і просування розробки більш спритних роботів-маніпуляторів, що нагадують людські руки і ноги. Мета цього кроку – не допустити відставання країни від глобальних конкурентів у цій галузі.

Читайте також: Україна розробляє роботів для війни
Теги: Південна Корея студенти Tesla влада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нам потрібно зберегти єдність фронту і тилу
Коли у суспільстві розкол – ворог обов'язково цим скористається
5 листопада, 13:05
Володимир Зеленський та Валерій Залужний
Про конфлікти між військовим і політичним керівництвом
7 листопада, 17:43
Київ запроваджує автоматичну систему регулювання опалення
Київ запроваджує автоматичну систему регулювання опалення
31 жовтня, 21:56
Студенти у Чехії можуть обрати різні гуртожитки для проживання
У яких умовах живуть та скільки платять українські студенти у Чехії (фото)
13 листопада, 17:19
Прем'єр-міністр Фінляндії виступив за подальше обмеження в'їзду росіян до країни
Фінський прем'єр пояснив, чому боїться росіян на велосипедах
15 листопада, 09:26
Жінки, які вимагають повернення своїх чоловіків із війни, хотіли провести мітинг у Москві
Влада Москви заборонила дружинам мобілізованих окупантів провести мітинг через ковід
18 листопада, 02:05
Ситуація на кордоні Росії та Норвегії залишається спокійною
Сусідня з Фінляндією країна пригрозила закриттям кордону із Росією
21 листопада, 08:21
У листопаді з Росії до Фінляндії в'їхали близько 900 біженців
Фінляндія готується до збільшення кількості мігрантів на кордоні з Росією
28 листопада, 06:31
У порту «Расон» були помічені кораблі із Росії
Особлива економічна зона між Північною Кореєю та Росією: Reuters виявив нову небезпеку
Вчора, 13:40

HiTech

Південна Корея вирішила замінити вчителів у школах на роботів
Південна Корея вирішила замінити вчителів у школах на роботів
Землі уже замало: Китай та Росія домовились попрацювати на іншій планеті
Землі уже замало: Китай та Росія домовились попрацювати на іншій планеті
У «Дії» з’явилося важливе нововведення
У «Дії» з’явилося важливе нововведення
Розробники ChatGPT зробили відкриття, яке може загрожувати людству
Розробники ChatGPT зробили відкриття, яке може загрожувати людству
Білл Гейтс розповів, як штучний інтелект допоможе скоротити робочий тиждень
Білл Гейтс розповів, як штучний інтелект допоможе скоротити робочий тиждень
Українець став керівником Марсіанської станції
Українець став керівником Марсіанської станції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Скандал на Ізмаїльському ринку: мовний омбудсмен відреагував
12K
Після інтерв'ю «Главкому» Нацполіція викликала сина Кернеса на допит
7581
Кремль вигадав, як додатково мобілізувати понад 13 млн росіян на війну проти України
7083
РФ завезла на окуповані території понад 100 тис. мігрантів з Азії: названо мету
5570
Стало відомо, чим отруїли дружину Буданова
4555
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Порошенко летить у Вашингтон
Сьогодні, 12:15
За добу сталося понад 100 боїв: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:42
Вибухи в українських містах, атака на склад БпЛА в Брянську: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Майже без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 30 листопада
Сьогодні, 04:15
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ексдержсекретар США Помпео закликав Україну гарантувати захист інвестицій
Вчора, 14:24

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua