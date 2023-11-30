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Росія вдруге за день атакувала Торецьк: є загиблий

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія вдруге за день атакувала Торецьк: є загиблий
Під завалами опинилося троє людей
фото: скріншот з відео

У результаті удару зруйнований приватний будинок

Увечері 30 листопада ворог здійснив авіаудар по Торецьку на Донеччині, внаслідок якого одна людина загинула. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

«О 17:40 окупанти вдруге за день атакували Торецьк. За попередніми даними, ворог скинув на місто дві авіабомби КАБ-250», – йдеться в повідомленні. 

Засоби ураження поцілили по приватному сектору, де від травм, несумісних з життям, загинув 49-річний місцевий мешканець.

З-під завалів зруйнованих приватних будинків дістали трьох сусідів: двох чоловіків віком 44 та 70 років та 87-річну жінку. Їх з контузіями та переломом доставили до лікарні.

Нагадаємо, у Торецьку на Донеччині російські загарбники з міномета обстріляли чергу людей, які стояли за гуманітаркою, у результаті поранено трьох людей. 

Триває 645-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Протягом доби відбулось 73 бойових зіткнення. Ворог завдав один ракетний та 43 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: окупанти війна Торецьк авіаудар ворог

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