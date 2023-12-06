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Британія серйозно налаштована відсилати мігрантів до Африки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Британія серйозно налаштована відсилати мігрантів до Африки
Велика Британія взялась вирішувати питання нелегальної міграції
фото із відкритих джерел

Африканська країна Руанда допоможе Великій Британії скоротити кількість нелегальних мігрантів

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час візиту до Кігалі (столиця Руанди – «Главком») підписав новий варіант угоди з Руандою, що передбачає відправлення в цю африканську країну нелегальних іммігрантів, які потрапили на британську територію, бажаючи отримати притулок. Про це повідомив телеканал Sky News.

«Руанда здобула репутацію країни, яка гуманно і професійно поводиться з біженцями та мігрантами. Велика Британія та міжнародне співтовариство розуміють це. Угода, яку ми підписали, будується на нашій спільній роботі», – заявив Клеверлі після підписання документа.

Глава МЗС Руанди Вінсент Бірута зазначив: угода підкреслює «прихильність Руанди» до захисту вразливих груп населення, зазначивши, що існує «необхідність усунення корінних причин», які змушують людей залишати свої будинки та шукати притулку в інших країнах.

Новий варіант угоди, як і нереалізований попередній варіант, також передбачає відправлення нелегальних мігрантів з Великої Британії до Руанди, однак у ньому оновлюються деталі Партнерства у сфері міграції та економічного розвитку між двома країнами. В оновленій версії приділяється увага питанням, які порушив Верховний суд Великої Британії. Зокрема, вона містить гарантії того, що Руанда не висилатиме мігрантів до їхніх рідних країн.

Раніше Клеверлі виклав план із скорочення імміграції до Великої Британії, який, зокрема, включав заборону медичним працівникам перевозити сім'ї до Великої Британії та підвищення мінімальної зарплати, необхідної для отримання візи кваліфікованого працівника.

Британський уряд і влада Руанди з квітня 2022 року опрацьовують схему, за якою біженців з Великої Британії перевозили б у Руанду, де розглядалася б їх заява про притулок. Мета схеми – скоротити кількість нелегалів, які на човнах, ризикуючи життям, намагаються пробратися до Британії морем.

У листопаді 2023 року Верховний суд Великої Британії ухвалив, що узгоджена схема протизаконна, оскільки мігрантів з Руанди можуть видати на батьківщину, де їм може загрожувати переслідування.

За даними АР на червень 2023 року, Британія виплатила Руанді 140 млн фунтів ($170 млн) у рамках цієї угоди, але на той момент жодного біженця в Руанду не переправили. Sky News зазначає, що укладання нових домовленостей не спричинить додаткових витрат.

Нагадаємо, дослідження Британського Червоного Хреста показало, що українські біженці в Великій Британії стикаються з високим ризиком втрати житла, і тисячі їхніх сімей можуть опинитися без даху над головою вже взимку.

До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні у розмірі майже 37 млн фунтів. Сьогодні, 6 грудня, глава МЗС Великої Британії відправляється до США, де підтвердить непохитну підтримку України у боротьбі проти російської агресії. Напередодні свого візиту Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 29 млн фунтів для України.

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Теги: міністр Девід Кемерон притулок влада населення біженці

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