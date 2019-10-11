Супермарафон Зеленського. Прямий ефір, який дивилися Трамп і Порошенко

Марафон забрав у Володимира Зеленського чимало сил

Що сказав президент України за 14 годин у прямому ефірі

14-годинний пресмарафон президента України Володимира Зеленського поставив новий світовий рекорд – про це просто під час заходу, який вчора проходив у Києві, заявив представник Книги рекордів Гіннеса.

Власне, витримати таке тривале спілкування з журналістами Зеленському було непросто: президент зізнався, що скористався спеціальними уколами для підтримки голосових зв'язок, аби не втратити голос. «Зв'язки - моє слабке місце, ви знаєте про це. Але ми підготувалися, приїхали (фахівці), які роблять мені деякі процедури», - зізнався президент.

Захід проходив у нещодавно відкритому Kyiv Food Market - двоповерховому фудкорті, який нещодавно відкрився, і є одним з модних нині місць для зустрічей столиці. На тривалу пресконференцію глава держави приїхав без запізнення – щоправда, не на велосипеді. Зеленський пояснив, чому не наслідує свого «серіального» героя – президента-велосипедиста Василя Голобородька. Глава держави поскаржився на відсутність необхідної інфраструктури: «Бо в Києві все ще не готово. Важко добиратися з передмістя». Це був перший камінь у столичного мера Віталія Кличка, на якого нова влада точить зуб.

Біля входу у Kyiv Food Market на Зеленського чекали не лише телекамери, а одразу кілька невеликих мітингів. Учасники одного займалися відвертим тролінгом. На плакатах написали питання про те, що президенту на вухо нашіптує глава його Офісу Андрій Богдан та нагадували про передвиборчі обіцянки нової влади: «Коли закінчиться епоха бідності?», «Де зарплата вчителям по 4000$?» та «Чому не склали мандати кнопкодави?». Активісти також змайстрували невелику інсталяцію з битою і каскою, які, судячи з усього, символізують ставлення прессекретарки президента Юлії Мендель до представників ЗМІ. Інші мітингувальники були більш «конкретними»: хто вимагав звільнити Київ від Віталія Кличка, а хто - протестував проти мера Дніпра Бориса Філатова.

Як на усіх заходах за участю глави держави, заходи безпеки традиційно були посиленими: металеві рамки, ретельний контроль документів. Якщо між спілкуванням з різними групами журналістів глава держави кудись виходив, то його оточувала охорона. Втім, і бодігардам випадала хвилинка на перепочинок, коли Зеленський повертався за великий стіл до журналістів.

Заступник начальника Управління державної охорони — начальник Служби безпеки президента Максим Донець, колишній бодігард олігарха Ігоря Коломойського, мав хвилинку, щоб перекусити

Food-історія

Після появи анонсу про прес марафон користувачі соцмереж висловили думку, що і сам захід, і форма його проведення - спосіб помиритися з журналістами, адже з пресою у команди Зеленського стосунки від самого початку не складалися. Спершу Андрій Богдан заявив, що нові владі преса не потрібна - мовляв, соцмереж для комунікації із громадянами вистачає, посередники не потрібні. Потім був інцидент з фейковим звільненням» Богдана, на такий жарт Банової «повелися» численні ЗМІ. Дрів у вогонь підкидала і пресскеретарка Зеленського Юлія Мендель, яка неодноразово дозволяла собі відштовхувати журналістів від шефа. Подібних непорозумінь із акулами пера у президента та його команди було чимало, і от тепер глава держави, очевидно, оголосив перемир’я.

У Зеленського вирішили виказати повагу усім і відповісти на запитання кожного з трьох сотень акредитованого представника преси.

Як повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, не акредитували близько 50-ти журналістів. За його словами, це були «незрозумілі ЗМІ» або ті, що бажали акредитувати одразу п’ятьох осіб. На заході були присутні й іноземні журналісти. До слова, відповідаючи на їхні питання, Зеленський переходив на англійську. Інколи президент переходив на російську.

Офіс президента розділив усіх журналістів на групи по 10 осіб. Президент мав приділяти по пів години кожній з них. На практиці усе вийшло інакше: першій групі глава держави приділив близько 50 хвилин, і далі теж вже не вкладався у регламент.

Журналістів щедро пригощали ексклюзивними закусками: сендвічі з червоною рибою та різними соусами, кілька видів тістечок, сирники, бургери тощо. Кожному охочому пригоститися їжу пропонували офіціанти.

Є версія, що локація для спілкування Зеленського з пресою була обрана не випадково: один із співвласників Kyiv Food Market - господар мережі ресторанів La Famiglia Михайло Бейлін. Він – близький друг Бориса Ложкіна – колишнього глави Адміністрації президента Петра Порошенка. Блогери стверджують, що Ложкін зараз активно намагається налагодити контакти з новою владою, і організація незвичайного прес-марафону мала б довести його ефективність.

Втім, існує причетні до вчорашної події особи наполягають на іншій версії. Як повідомив другий співвласник Kyiv Food Market, Алекс Купер, ідея провести пресмарафон у закладі належала Офісу президента. За словами ж заступника глави ОПУ Тимошенка, формат придумав сам Володимир Зеленський. Місце знайшли буквально вчора, воно виявилося єдиним, яке пасувало до такого формату. «Щодо приміщення – інших претендентів у нас просто не було», – запевнив Тимошенко.

За словами заступника глави Офісу, пресмарафон президента оплатило Державне управління справами. «Ми сплатили за їжу, якою пригощають журналістів. За оренду ми не платимо», - уточнив він.

«Ми не хотіли це робити в офіційному приміщенні, ми хотіли такий заклад, в якому президент може спілкуватися... Наприклад, ви бачите, як Зеленський з журналістами їсть піцу, спілкується, п’є водичку, каву. Це місце підходить тій кількості журналістів, яка до нас прийшла», - додав Тимошенко.

Незвичний формат не викликав негативного сприйняття серед журналістів, бо шансів поставити запитання та отримати відповідь вчора було значно більше, ніж під час традиційних кількагодинних пресконференцій, які проводили попередні президенти.

Допит на 14 годин. Про що сказав Зеленський

Про себе

«Про головну мою помилку я зможу сказати, коли пройде мій президентський строк. Моє головне розчарування – це люди з політичного середовища, які були начебто чесні. Сам формат їхньої поведінки – «говорю одне, роблю інше»... Таких людей, яких я бачу, виправити не можна».

«Я дуже рідко ходжу до магазину. Я не п’ю молоко. Я купую хліб гречаний. Купую рідко, бо мені не можна його їсти... Покупки роблю у магазині Good Wine, де переважно беру хліб, вино, воду, сир. Я знаю, що хліб у супермаркетах коштує від 15 до 24 гривень. Я звичайна людина, я просто не п’ю молоко. Люблю дуже сир до вина. Сир купую – кілограм коштує 58 грн (певно, ціна вказана за 100 г, - «Главком») – це той сир, який я люблю. Ви знаєте, що у мене зарплата 20 тис. грн. Я можу собі дозволити це купити».

«Їй (першій леді Олені Зеленській, - «Главком») складно. Вона не хоче бути публічною людиною. Вона дуже хоче допомагати в напрямках медицини, допомоги дітям. Вона мені дійсно дуже допомагає. Вона класний шеф-редактор, наприклад. Я забрав у неї комфорт, і я у цьому винен».

«Я живу в квартирі. Резиденцію продавати ми не будемо, вона залишиться. Я там не буваю... Жити на Банковій? Щоб я з глузду з’їхав?»

«Я не можу в Маріїнському палаці жити, ви розумієте. А пан Макрон живе саме в такій ситуації (йдеться про Єлисейський палац – резиденцію французького президента - «Главком»). Охорона вішається, тому що я живу в квартирі. Знаєте чому? Я не можу переїхати до жодної резиденції, тому що, наше суспільство почне мене через це… Ну ви розумієте...».

«Головна моя мета - я хочу припинити цю війну. Я думаю, це моя місія».

«…Я дуже погано сплю… десь з четвертої до пів на шосту. І все. Вночі».

Про новий Майдан

«Я готовий піти. І моя команда до цього готова. Кровопролиття не буде. Але люди повинні знати, що вони оберуть. Вони точно не оберуть припинення війни. Бо доведеться знову обирати з отого всього «меню», що є у нас в країні. А я - не з меню, бо я прийшов не з політики».

«З приводу Майдану – я цього не боюся. У будь-який момент, якщо суспільство не захоче, щоб я не був президентом, кровопролиття не буде».

«Чи треба нам закон, де є «формула Штайнмаєра», вирішувати нам. Це буде вирішуватися після зустрічі нормандської четвірки».

«Комунікація (з ветеранами війни на Донбасі, - «Главком») справді слабка. Я знаю, що «підігрівають» багатьох людей, які справедливо не розуміли і про Штайнмаєра, і про таке інше. Не розуміли, не знали – але їх «підігрівають». Ми знаємо, хто підбурює людей і своїми ЗМІ, і своїми діями».

Про свою команду

«Я не хочу ламати цю партію («Слуга народу»). Вони знають моє ставлення. Якщо вони самі почнуть «їсти» одне одного, я через рік їх розпущу».

«Члени уряду мають нести відповідальність за умови співпраці з Міжнародним валютним фондом і за те, щоб ця співпраця була. Це точно не питання депутатів від «Слуги народу»

«Є досвідчені парламентарі в інших партіях, які щодня займаються тільки одним – впливом: емоційним, грошовим та будь-яким іншим…Вони хочуть розколоти партію «Слуга народу». Вони там обмінялися телефонами. Відправляють СМС: «Завтра вашу тьощу посадять, якщо ви зараз проголосуєте». Тобто вони користуються недосвідченістю деяких депутатів партії «Слуга народу»…».

Про Богдана

«Я розумію, для мого іміджу це не дуже гарно. Але я хочу вам сказати, що він у нашій команді і не був на роботі. Я навіть не знаю людей, з якими вони там (у Сен-Тропе) ходили. Це його імідж».

«Йому дуже складно. Тому що на нього йде вплив, починаючи з пана Коломойського, що він з ним, що він вирішує його якісь проблеми. Доказів ніяких немає, не було, але пан Богдан був повністю обруднений цим питанням. Хоча був адвокат. Це його попереднє життя. Зараз він працює на державу».

Про Кличка

«Ми вважаємо, що функції глави Київської міської держадміністрації і мера столиці необхідно розділити. Ми дивилися, як це відбувається в інших столицях. Я не проти закону про столицю, над звільненням Кличка думаю, я обовʼязково буду спілкуватися з Кличком перед тим, як його звільнити. Я така людина».

Про звільнення Данилюка

«Данилюк пішов не через «Приватбанк», таке твердження не є коректним. Я не згоден з його позицією, що він пішов через «Приватбанк». Думаю, що це було некоректно (з його боку, - ред). Саша хотів бути прем'єр-міністром України. Я йому сказав чесно: «Сань, ти дійсно нормальна, професійна людина, але я вибрав іншу кандидатуру». І складні відносини з Богданом теж вплинули».

«Напевно, він очікував, що я не підпишу його заяви, але я йому сказав чесно, що всередині команди є непорозуміння. Мене дістала гра, що ви пишете заяви, а потім я їх не підписую, бо хочу, щоб ми працювали разом…».

Про прессекретарку Юлію Мендель

«Я пана Андрушка бачив багато разів. Мені здається, він поводить себе не дуже коректно. Так себе чоловік не має вести стосовно жінки чи дівчини. (далі президент продовжив російською, - «Главком») Він здоровий хлопець. Чесно, якби я не був президентом, я б йому, звичайно, відповів по-іншому. Він здоровий хлопець, але він нападає і стрибає. Юля як прессекретар, звичайно, не мала права так реагувати. Але вже було емоційне виснаження. Вона теж людина, і вона не зло - вона прессекретар… Вона вже не могла, як людина, по-іншому реагувати на пана Андрушка... Ми всі люди, ми помиляємося. І тому люди нас люблять чи не навидять, бо ми щось робимо… Тому дівчинку у цьому випадку я буду захищати».

Володимир Зеленський та його прессекретарка Юлія Мендель

, який хотів поставити запитання Зеленському. 26 вересня прессекретар президента Юлія Мендель напала на журналіста

Про Порошенка

«Помилка Порошенка в одному – йому здається, що він може бути лідером іншого Майдану. Він проти розведення. Йому здається, що з цього приводу може бути Майдан. Він підштовхує людей, і він готовий. Ви ж бачили заяву і самого Штайнмаєра, і німецької сторони, і французької, і багатьох європейських ЗМІ – вони в шоці, тому що його риторика міняється, як і змінився статус. Він забуває, що він вже не президент».

«Пан Порошенко відповідатиме за все, що він зробив, і я навіть не хочу на це впливати. З цим будуть розбиратися правоохоронні органи. Я не маю наміру висувати зі свого боку звинувачення на адресу Порошенка, але я впевнений, що втома багатьох країн від України сформована повністю командою Порошенка... Порошенко продовжує вважати себе главою країни. Це велика психологічна травма... в кожній демократичній країні одна влада йде, інша приходить. Я чую тільки одне, що він звинувачує нас, мене за все, що відбувається в світі, ні за що не хоче нести відповідальність. Я не буду його ні в чому звинувачувати, я прийняв Україну з усім тим, що було».

П’ятий президент Петро Порошенко обурився тим, що Зеленський забагато уваги приділяв попередникам - так він прокоментував пресмарафон президента України.

«Це мені дуже нагадує притчу про три конверти. Коли приходить новий керівник, йому вручають три конверти. На першому написано - вали все на попередників. На другому написано - бери відповідальність на себе. Про третій я свідомо говорити не буду. Володимире Олександровичу, час відкривати другий конверт», - заявив Порошенко і нагадав, що півроку, які пройшли з дати виборів, це достатньо часу, щоб прозвітувати суспільству, що зроблено, які з обіцянок виконані.

Про війну на Донбасі

«При вирішенні конфлікту на Донбасі ми обрали дипломатичний шлях, бо я не готовий втрачати наших людей. Я йшов як президент миру. Я хочу закінчити війну. Суспільство не голосувало за президента, який прийде і оголосить війну, який війною забере свої території. Якщо ми говоримо про людей і території, то перший пріоритет – люди, другий – території. Я не хочу наших людей лякати. Ви пам’ятаєте, як люди реагували, коли попередній президент ввів воєнний стан».

«Розведення військ біля населених пунктів Золоте та Петрівське можливе лише одночасно та лише за умови дотримання режиму тиші впродовж семи днів. Домовлено про відведення сил у трьох пунктах: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському після дотримання семиденного режиму тиші. У Станиці Луганській режим тиші був дотриманий, тому почалося розведення військ… У Золотому є розведення? У Петрівському є розведення? А в Петрівському були постріли?.. Чи минуло в Петрівському сім днів і не було пострілів? Минуло. Але ми розводитимемо дві ланки – Петрівське та Золоте. Немає такого, що спочатку Золоте, а потім Петрівське, або Петрівське, а потім Золоте. Ми сказали, що готові (до розведення сил, – «Главком») у двох пунктах. Тому ми не розводимо, бо в Золотому були постріли».

«Розведення військ і засобів у Станиці Луганській і покращення ситуації на підконтрольній Україні території - найкращий спосіб виграти інформаційну війну на Донбасі»

«Є шанс, що і російська сторона втомлена від цього процесу. Я думаю, що всі розуміють, що Україна ніколи не здасть свою територію і ніколи не здасть свою незалежність. Якщо спочатку в когось там були такі думки, то зараз всі це впевнено розуміють».

«Я б дуже не хотів, щоб конфлікт на Донбасі був заморожений, я б не хотів, щоб у нас було Придністров'я чи Абхазія. Я не можу вам на 100% гарантувати, що це не станеться, тому що зараз так і є. Зараз там Придністров'я».

«Зараз обговорювати закон про особливий статус немає сенсу. Немає поки що цього закону. Є «червоні лінії», про які ми можемо говорити. Вони ніяк не відрізняються від «червоних ліній» в цілому Нормандського формату і Нормандського процесу».

«Ми дуже працюємо над тим, щоб наші канали, наші ЗМІ могли там (на окупованій частині Донбасу) з’явились. Дуже складно. Глушать все. Глушать військові технології. Ми говорили з нашими західними партнерами і в цьому у нас є підтримка: я хочу зробити так, щоб нас там чули. А от питання, чи почують вони нас - це тільки їх внутрішнє питання».

Про зустріч з Путіним

«Зустрічатися ми можемо у двох форматах: нормандський формат і пряма зустріч... Про цю зустріч, пряму, ніхто не говорить, тому що всі проти. Я не знаю, чи це можливо. Я знаю, що ця зустріч повинна бути, якщо ми хочемо закінчити війну. З приводу дати (нормандської зустрічі, - «Главком»): відтермінування і дата дійсно залежали від російської сторони, тому що Франція, Німеччина і Україна мала одну з дат, 16 вересня, Росія не змогла підтвердити і не підтвердила цю дату. Не змогли. Так і сказали мені».

«Я думаю, що ми отримаємо дату (проведення зустрічі) наступного тижня. Думаю, що вона буде цього року, в листопаді».

«Для мене «нормандський формат» - це ще й можливість повернення до питання вирішення Криму. Просто повернення його (питання, - «Главком») хоча б до обговорення. Тому що зараз не існує будь-якого треку, де обговорюється це питання, крім наших партнерів. Питання Криму є в санкційному форматі, поки що тільки там».

«Ви хочете, щоб це була гра в покер і вони знають мої карти? Ми сидимо за одним столом, у мене повинна бути якась стратегія? Чи ви хочете, щоб всі знали, де у нас війська, коли ми йдемо, де ми відводимо? Мені потрібні переваги, а повністю розказати всі наші плани – це програш».

«Я не готовий опубліковувати свої розмови з Путіним. Я навіть не опублікував свої розмови з паном Трампом. Я – верховний головнокомандувач, а не телеведучий будь-якого каналу... Я не граюся в ніякі ігри, які пов’язані з життям людей. Я не буду нічого опубліковувати, бо я знаю, що це нашкодить продовженню процесу повернення людей і припинення війни».

Про те, чому не прийшов на зустріч з прем'єром Нідерландів

«Влада Нідерландів розуміє, чому у мене було таке рішення (щодо видачі фігуранта справи про авіакатастрофу МН-17 Володимира Цемаха, - «Главком»). Вони знали, що буде таке рішення, я їх попередив і надав всі можливості для будь-яких слідчих дій. Вони знають мої пріоритети — це громадяни України, але вони й знають моє ставлення до цієї трагедії».

Питання щодо видачі Нідерландам Цемаха прозвучало від кореспондента «Главкома» Наталії Сокирчук

Про продаж землі

«З главою уряду Нідерландів Марком Рютте у мене була велика розмова по телефону ще до обміну (). Зустріч була підтверджена. До зустрічі з Рютте я зустрічався з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Ця зустріч затрималася, а у Рютте була запланована наступна зустріч після моєї. Вчора в Офісі президента я зустрівся з міністром закордонних справ Королівства Нідерланди Стефом Блоком. Про все ми говорили. Вони знають (нідерландська сторона), розуміють, чому у мене було таке рішення про обмін в’язнями ). Всі можливості як влада для проведення слідчих дій ми їм надали».

«Певний час ми маємо продавати землю лише українцям. Лише.»

«Ситуація із земельним законом складна... Зараз я кажу, що ні в якому разі не можна нести цей закон до Верховної Ради… Ми повинні зробити закон, де українець може вільно розпоряджатися своєю землею. Українець, громадянин України. Він має бути власником. Він повинен мати пільги».

«Я завжди говорю про засоби масової інформації, що вони повинні бути незалежними і українськими. Зараз ми говоримо про земельну реформу, і всі кажуть, дивіться це наша земля, українська земля і власниками мають бути українці, і я згоден на 100%, і треба це міняти в законі».

Про обіцяні посадки

«Коли я прийшов, я думав, що на другий день ми будемо саджати всіх корупціонерів. Потім мені сказали, що президент не має права впливати на антикорупціонерів. Я ж не впливаю. Ми збираємо наради з правоохоронцями. В нас є крайня точка – 1 листопада. На нарадах я в них запитую – де результат? Щодо реформи прокуратури - треба прийняти законопроєкт і що все треба робити за законом. Пішло очищення. 1 листопада правоохоронці повинні показати результат».

«Перші наручники, які надягнули, всі сказали: «Ай-ай-ай, президент не має права впливати на правоохоронні органи». Але я можу збирати нараду і говорити з правоохоронцями... А якщо ходить бандит по вулиці? І мені дзвонять всі і кажуть, що ця людина вбиває, бреше, вона була депутатом. Люди, вийдіть на вулицю і запитайте: Пашинський - це бандит чи ні? Запитайте у всіх. Я даю вам 100% - 100 людей запитаєте, 100 людей скажуть: «Так».

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«Якщо будуть докази того, що колишній військовий прокурор Анатолій Матіос консультує главу Служби безпеки Івана Баканова, той буде звільнений. Ми зробили більше, ніж хтось міг. Ми звільнили цих людей (Анатолій Матіос і Юрій Луценко, - «Главком»). Це була непроста задача».

Про «телефонний скандал» із Трампом

«Цей дзвінок впливав на одне: я розумів, що нам треба добитися зустрічі, що я хочу йому показати нашу команду. Я хотів його затягнути в Україну. З історією з «Бурісмою» цей дзвінок ніяк не пов’язаний. Наскільки я пам'ятаю, я сказав: це нова, молода команда, у нас буде новий генеральний прокурор, відкрита, чесна людина, на 100%. Це моя людина, я сказав. Я мав на увазі, що це людина для моєї команди, не зі старої Генпрокуратури. Це нова людина, і це на 100% чесна людина».

«Я не хочу втручатися ніяким чином у вибори в США. І я не буду це робити. Обирайте свого президента самі (до американського журналіста)».

«США і зараз не впливає, і можна не буде в майбутньому впливати на вибори у незалежній Україні».

«Трамп не чинив на мене тиску».

про відсутність тиску на нього з боку американського лідера під час телефонної розмови у липні. «Президент України щойно заявив, висловлюючись дуже категорично, що президент Трамп не чинив тиску і абсолютно нічого поганого не робив. Він використав найбільш категоричні висловлювання. Це мало б закінчити цю аферу демократів», - написав Трамп у Twitter, а у наступному дописі заявив: «Це має негайно припинити розмови про імпічмент». Президент США Дональд Трамп вже встиг відреагувати на заяву Зеленського

Про «ПриватБанк» та олігархів

«Подивимось на результат (розгляду у суді справи щодо «Приватбанку» – «Главком»). Якщо результат буде такий, що мені треба буде захищати нашу країну – я захищатиму нашу країну. Коломойський знає мою позицію з приводу «ПриватБанку», вона державна позиція, що я буду захищати Україну, захищати державу, він знає».

«Треба сісти і казати, що так не буде, грошей немає, але треба врегулювати це питання... Я готовий у будь-який час говорити з будь-яким олігархом у країні».

«Який тиск олігархів? Я не домовляюсь з олігархами, я не працюю з олігархами. Олігархи стали дуже багатими в нашій країні, тому тепер вони повинні попрацювати на нашу країну».

Про комуналку

«Я говорив з МВФ і нашим урядом і ми домовлялися про одне, якщо ми відкриємо ринок і в нас будуть ринкові ціни, ми повинні домовитися, що відсоток від доходу сім'ї на оплату комунальних послуг повинен зменшитися і це ми гарантуємо людям. Я ставлю це питання уряду і прем'єр-міністр зі мною згоден... Що ми хочемо? У 2020 році має бути збільшено прожитковий мінімум, він повинен стати реальним... мінімум прожитковий десь 4 300 гривень при сьогоднішньому курсі. Я можу сказати тільки одне, що ми будемо зменшувати цей відсоток. Люди ніколи не платитимуть платити 50-70% чи 80% за комуналку від свого доходу або доходу сім'ї. Це я можу гарантувати».

«Йде повна загроза опалювального сезону. В тій чи іншій області. Зараз не важливо де, по всій Україні. Я знаю і я цим займаюся. Зокрема, проблеми можуть бути у Львівській області».

Про полонених (питання від колишнього в’язня Володимира Балуха)

«Я очікую перші позитивні рішення щодо ситуації з полоненими вже на зустрічі у Нормандському форматі. Ніхто ніколи не забуде жодної людини, яка в полоні – чи у Криму, чи в Росії, чи в ОРДЛО. У нас існує два списки обміну. Один – список людей, який будемо обговорювати саме з Росією. Бо ті люди на їхній території. Існує другий список – полонені в «ЛНР» та «ДНР». Це будемо обговорювати з «місцевою» владою. Але існує й третє питання. Це люди, які, за нашими даними, знаходяться на території ОРДЛО, однак бойовики нам цього не підтверджують. І це найскладніша ситуація з усіх. Якщо Нормандський формат обговорення цього питання не спрацює, Зеленський очікує продовження переговорів у форматі «Мінську», а також через прямі телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним».

Про героїв-симовлів

«Я впевнений, що пан Бандера був би в шоці, чи пан Шевченко Тарас Григорович, були би в шоці, яка кількість вулиць (названа на їхню честь, – «Главком»). Реально, у нас дуже багато героїв України. Мені здається, що кожну вулицю треба називати різними героями».

Про вбивство Павла Шеремета

«Я хочу, щоб ми закінчили цю справу. Мені, як і вам, потрібен результат. Якщо до того терміну, до якого ми говорили, не буде результату — будемо змінювати керівництво... Якщо я вам скажу, у чому секретність цієї справи, то я просто зараз зірву операцію. Ну просто візьму і зірву. Я хочу, щоб ми закінчили цю справу. Я сприймаю ваше питання, але я не займався цим питанням два роки. Я хочу, як і ви, цього результату. Ми хочемо знати з вами деталі цієї справи, а найголовніше – ми хочемо знати вбивць. Правильно? Давайте почекаємо, коли все це закінчиться».

Про легалізацію марихуани

«Є речі, які не на часі. Я вважаю, що питання несвоєчасне… Зараз в Україні і так високий рівень наркоманії серед населення».

У квітні Зеленський, коли ще був кандидатом у президенти, заявляв, що виступає проти легалізації зброї й за дозвіл на використання марихуани у медичних цілях.

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Наталія Сокирчук, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»