Обстріл Одеси спровокував Кирило Тимошенко? Активіст навів фотодокази 

Заступник голови Офісу президента оприлюднив фото, з яких можна отримати дані для удару

Днями заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко навідався до Одеси та спостерігав за тим, як відновлюють енергетичні об'єкти, які рашисти атакували дронами. Після цього він оприлюднив світлини з поїздки у соцмережах. Незабаром після цього рашисти нанесли черговий удар по Одещині. Громадський активіст Вадим Лабас у Facebook проаналізував фото Тимошенка та висловив думку, що ці світлини могли стати джерелом інформації для розвідки окупантів та корегування обстрілу критичної інфраструктури Одеси.

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«Після кожної атаки росіянам потрібно зняти результати своєї «роботи». Тобто оцінити чи досягли вони бажаного результату, чи ні, на скільки був промах, якщо результат не досягнутий. Всі ці данні потрібні для прорахування наступної атаки. Для такої розвідки вони застосовують або свою агентуру (наводчиків), або інші технічні можливості, в тому числі пошук в інтернеті випадкових «операторів»... Є такий вид розвідки, який називається OSINT. Це розвідка на основі відкритих даних. Якщо дуже просто, то це програмний пошук фотографій за весь час існування інтернету. Люди за десятиріччя поназнімали стільки, що майже будь-яку точку на планеті можна знайти з будь-яких ракурсів. Є тільки одна проблема – мати оригінальну точку за яку можна зачепитися», – пише Лабас.

Фотозвіт із поїзки до Одеси на сторінці Тимошенка – відкрита книга для розвідника, який володіє методикою OSINT, та тим паче має попередні данні наведення ракет на одеський об'єкт критичної інфраструктури, вважає активіст.

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Фото 1. Є чітка точка прив'язки у вигляді статуетки «рука». Маємо розташування крана, який вказує на місце де проводяться ремонті роботи, тим самим можемо зрозуміти, де було пошкодження. Є елементи пошкодження будівлі і з цього легко прораховується напрямок вибухової хвилі.

Фото 2. Бачимо те ж саме, але ще й саме пошкодження у вигляді обірваних високовольтних проводів.

Фото 3. Бачимо місце влучання і елементи цегли, які використовуються для фасаду будівлі на фото 1. Тобто, знову ж таки, вираховуємо радіус від будівлі з похибкою в пару метрів.

«Фото 4. (За таке фото треба розстрілювати). Ми бачимо чіткий напрямок вибухової хвилі, непошкоджений вузол трансформаторів і точну відстань і азимут від будинку, який до цього вже визначили. Маючи такий чудовий і чіткий фотозвіт від своєї «роботи», росіяни з легкістю вирахують похибку, яка в них була в першому ракетному обстрілу. Ці фото мають всі ознаки допомоги агресору і мають стати причиною для відкриття кримінальної справи, бо більш детальні звіти росіянам не висилає навіть їх агентура», – пише Лабас.

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Іранські дрони та снаряди рашистів не можуть атакувати прицільно, їм потрібно корегувати дані для ударів. Саме тому українців просять не викладати відео і фото влучань. Це потрібно, щоб росіяни не могли вирахувати похибку при влучанні й завдати повторний удар з урахуванням її.

Нагадаємо, внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе в ніч на суботу на Одещині завдано суттєвих руйнувань об’єктам енергетичної інфраструктури, без електропостачання лишилися тисячі споживачів.