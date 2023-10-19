У світі стало більше центимільйонерів: хто вони, і де живуть

Новий клас надбагатих людей нараховує близько 30 тисяч осіб





За останні 10 років кількість центимільйонерів зросла вдвічі. Суттєвий приріст зафіксували у 2023 році. Про це йдеться у новому дослідженні консалтингової компанії Henley & Partners.

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Центимільйонери – це люди, капітал яких оцінюють у понад 100 мільйонів доларів. Наразі новий клас надбагатих людей нараховує 28 420 осіб.

Ця цифра виросла вдвічі з 2003 року. Якщо порівнювати з показником у 2022 році, то у світі центимільйонерів стало більше на 12%. Тоді як у наступні 10 років очікують, що ця цифра зросте на 38% глобально до 39 тисяч центимільйонерів.

Експерти вважають, що такому відчутному збільшенню кількості представників нового класу багатіїв сприяли багаторічні низькі ключові ставки. Ще одна причина – економічне зростання в США та Азії. Водночас у рамках поточної економічної ситуації очікують, що темпи зростання трохи сповільняться. Зокрема, через агресивну монетарну політику центробанків.

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«Не так давно, наприкінці 1990-х років, більшість банків вважали 30 мільйонів доларів статком, необхідним для досягнення цього статусу. Однак з тих пір ціни на активи значно зросли, зробивши 100 мільйонів доларів новим орієнтиром», – зазначив виконавчий директор Henley & Partners Юрг Штеффен.

Третина центимільйонерів світу проживає в 50 ключових містах, причому 9730 (38%) проживають у США. У Нью-Йорку проживає 775 сантимільйонерів, а в районі затоки Сан-Франциско – 692, за ними йде Лос-Анджелес з 504, йдеться у звіті Henley & Partners. Чикаго посідає дев'яте місце з 286 сантимільйонерами, що є значним падінням майже на 16% порівняно з минулим роком.

Загалом у 50 найкращих містах США 12 міст із 3311 центимільйонерами, що становить 11,7% сантимільйонерів у світі.

Лондон – єдине британське місто, яке входить до топ-50, де проживає 388 центимільйонерів, що становить 1,4% світового населення центимільйонерів. Китай має два з 10 найкращих міст-мільйонерів у світі, тоді як чотири інші міста Азії входять до 10 найкращих міст.

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З 365 центимільйонерами Пекін посідає п’яте місце, а Шанхай – шосте з 332. Сінгапур займає сьоме місце з 330 центимільйонерами, за ним йде Гонконг, який посідає восьме місце з 305 центимільйонерами. Загалом у Парижі та загалом у Франції що проживає 280 центимільйонерів, що дає країні 10 місце у рейтингу.

До слова, кількість офіційних мільйонерів в Україні у 2022 році зросла 8 177 до 9 511. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Це безперечно не говорить про підвищення реальних доходів українців у війну, але свідчить про те, що українці стали більш відповідально ставитися до декларування», – зазначив Гетманцев. Також він оприлюднив статистику декларування доходів українців у 2023 році. Станом на 25 травня подано 169 952 декларації, у них українці задекларували 114 493,3 млн грн.