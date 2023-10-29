Медицина по-німецьки. Пацієнтам стає добре вже на вході до лікарень

У німецьких лікарнях охоплює ейфорія від того, що відчуваєш безмежну людяність

Мрію, щоб в Україні в медичних закладах все було б так, як в Німеччині, де кожен мій візит за медичною послугою завершувався неочікуваними приємними сюрпризами.

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До прикладу, коли місяць тому вранці прийшла в лікарню, щоб зробити рентген суглобу, ейфорія охопила ще до того, як мені видали результат про відсутність хвороби. Уявіть, нічого не розуміючи, вперше зайшла у світлий просторий хол лікарні. Відразу ж звернулася в скляну інформ-кабінку із запитанням, де зробити рентген. Запитати змогла, а от повністю зрозуміти відповідь – ні. Тому пішла в тому напрямку, куди фрау показала рукою. Але не здогадалася, що треба було піднятися по сходинках на 2 поверх, тому пройшла мимо. І тут мене наздоганяє немолода фрау – вона залишила своє робоче місце заради того, щоб вказати мені правильний шлях. Моїй вдячності немає меж, настрій відразу ж різко покращився, адже фрау не зобов’язана вести мало не за руку якусь чужоземку.

Йду далі, бачу декількох німців під якимось кабінетом, через пару хвилин звідти виходить фрау – то була лікарка. Я до неї, запитую, вона відразу ж здогадується, що я можу неправильно її зрозуміти. Тому пропонує разом з нею пройти метрів 20 – там за рогом в іншому крилі є реєстратура, і мені спочатку туди. Там в комп’ютері оформили мій візит на рентген, внесли дані страхової компанії з метою оплати майбутньої послуги. І хоча тепер я вже знаю, куди потрібно повернутися, мені знову пропонують пройтися разом. За мною стояли в черзі ще троє чи четверо пацієнтів, але жоден не виказав свого невдоволення. В подібних випадках я часто прошу вибачити за затримку, але у відповідь завжди чую одне й те ж саме: Alles ist gut (все добре).

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Через пару хвилин мене викликає лікар, на кушетку вкладає безмежно привітна молода фрау, мабуть медсестра. Її щира посмішка та доброзичливість вражає. Мене охоплює ейфорія від того, що я відчула безмежну людяність. Я вже не кажу, що медичне обладнання тут на вищому рівні, та що я не заплатила жодної копійки. І це мені дарують в країні, для якої я просто біженка з України.

Це був лише один епізод, пізніше розповім про те, як тут лікують онкохворих – детально відстежувала весь процес лікування знайомої російськомовної пацієнтки, яка живе в ФРН 20 років. Все починалося з дуже складної операції в ротовій порожнині, видалення лімфовузлів, потім хімії, опромінення, та на завершення – реабілітація в санаторії. На запитання, як Ви? Знайома відповіла: перші 3 дні перебувала в стані ейфорії… Я її чудово розумію…

До речі, в медичні заклади Німеччини звертаюся не часто. А все тому що знайшла власну методику оздоровлення: щоранку – гімнастика, щодня – 16-20 км на велосипеді.