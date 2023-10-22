Байден 20 жовтня запросив у Конгресу додаткового фінансування на понад $100 млрд, зокрема для допомоги Україні та Ізраїлю

Більша частина коштів, які президент США Джо Байден запросив у Конгресу, піде на оборонну сферу

Український посол розповіла, на що підуть понад $60 млрд від США

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Україна може отримати від США $61,4 млрд допомоги. Більша частина коштів, які президент США Джо Байден запросив у Конгресу, піде на оборонку. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Дипломат наголосила, що в американському бюджетному законодавстві запит – це візія адміністрації. Тому аналізувати цифри варто тоді, коли ця візія перетвориться на бюджетний документ всередині Конгресу.

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Загалом Байден запросив у Конгресу $105 млрд. З них, за словами Маркарової, Україна може отримати $61,4 млрд.

Куди підуть ці кошти:

оборонні видатки – $46,1 млрд, з яких $30,6 млрд передбачено на програми для Міноборони США.

$18 млрд – на поповнення оборонних товарів зі складів Пентагону, відшкодування витрат на оборонні послуги та військову освіту і підготовку, надані уряду України;

$18 млрд – на поповнення оборонних товарів зі складів Пентагону, відшкодування витрат на оборонні послуги та військову освіту і підготовку, надані уряду України; $12 млрд – для ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative;

$1,7 млрд – для програми Держдепу Foreign Military Financing для України та інших партнерів США, які зазнали впливу через війну в Україні;

$14,4 млрд – на технічну, розвідувальну підтримку, збільшення обсягів виробництва озброєння, кібербезпеку тощо;

$11,8 млрд – для надання прямої бюджетної підтримки Україні;

$2,2 млрд – для підтримки нагальних потреб у відновленні та розробці програм в Україні та інших країнах регіону, що постраждали від війни;

$360 млн – Державному департаменту на підтримку українського уряду у відновленні та підтримці верховенства права з акцентом на нещодавно звільнених та пошкоджених війною територіях;

$100 млн – для Державного департаменту США на програми з нерозповсюдження, протидії тероризму, розмінування та суміжні програми;

$149,5 млн – допомога у сфері ядерної безпеки (Міненерго США);

$481 млн – на програми підтримки українцям, які прибувають в США за програмою Uniting for Ukraine.

Крім того, США хочуть виділити частину грошей на гуманітарну допомогу Україні, Ізраїлю та іншим регіонам (розподіл по країнах ще не завершили):

$3,5 млрд для надання гуманітарної допомоги через програми Державного департаменту США;

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$5,7 млрд для фінансування програм USAID для задоволення зростаючих гуманітарних потреб.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 20 жовтня запросив у Конгресу додаткового фінансування на понад $100 млрд, зокрема для допомоги Україні та Ізраїлю.

До слова, уряд Сполучених Штатів запровадив санкції проти трьох організацій в Китаї, які постачали в Пакистан обладнання, що сприяло розвитку його програми балістичних ракет.