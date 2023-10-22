Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Український посол розповіла, на що підуть понад $60 млрд від США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Український посол розповіла, на що підуть понад $60 млрд від США
Байден 20 жовтня запросив у Конгресу додаткового фінансування на понад $100 млрд, зокрема для допомоги Україні та Ізраїлю
фото з відкритих джерел

Більша частина коштів, які президент США Джо Байден запросив у Конгресу, піде на оборонну сферу

Український посол розповіла, на що підуть понад $60 млрд від США

Україна може отримати від США $61,4 млрд допомоги. Більша частина коштів, які президент США Джо Байден запросив у Конгресу, піде на оборонку. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Дипломат наголосила, що в американському бюджетному законодавстві запит – це візія адміністрації. Тому аналізувати цифри варто тоді, коли ця візія перетвориться на бюджетний документ всередині Конгресу.

Загалом Байден запросив у Конгресу $105 млрд. З них, за словами Маркарової, Україна може отримати $61,4 млрд.

Куди підуть ці кошти:

  • оборонні видатки – $46,1 млрд, з яких $30,6 млрд передбачено на програми для Міноборони США.
    $18 млрд – на поповнення оборонних товарів зі складів Пентагону, відшкодування витрат на оборонні послуги та військову освіту і підготовку, надані уряду України;
  • $12 млрд – для ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative;
  • $1,7 млрд – для програми Держдепу Foreign Military Financing для України та інших партнерів США, які зазнали впливу через війну в Україні;
  • $14,4 млрд – на технічну, розвідувальну підтримку, збільшення обсягів виробництва озброєння, кібербезпеку тощо;
  • $11,8 млрд – для надання прямої бюджетної підтримки Україні;
  • $2,2 млрд – для підтримки нагальних потреб у відновленні та розробці програм в Україні та інших країнах регіону, що постраждали від війни;
  • $360 млн – Державному департаменту на підтримку українського уряду у відновленні та підтримці верховенства права з акцентом на нещодавно звільнених та пошкоджених війною територіях;
  • $100 млн – для Державного департаменту США на програми з нерозповсюдження, протидії тероризму, розмінування та суміжні програми;
  • $149,5 млн – допомога у сфері ядерної безпеки (Міненерго США);
  • $481 млн – на програми підтримки українцям, які прибувають в США за програмою Uniting for Ukraine.

Крім того, США хочуть виділити частину грошей на гуманітарну допомогу Україні, Ізраїлю та іншим регіонам (розподіл по країнах ще не завершили):

$3,5 млрд для надання гуманітарної допомоги через програми Державного департаменту США;

$5,7 млрд для фінансування програм USAID для задоволення зростаючих гуманітарних потреб.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 20 жовтня запросив у Конгресу додаткового фінансування на понад $100 млрд, зокрема для допомоги Україні та Ізраїлю.

До слова, уряд Сполучених Штатів запровадив санкції проти трьох організацій в Китаї, які постачали в Пакистан обладнання, що сприяло розвитку його програми балістичних ракет.

Теги: США Джозеф Байден війна гроші

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Корабельне угруповання РФ продовжує курсувати в районі, який «поки що вважає умовно безпечним», – від східного узбережжя Криму до Новоросійська
Росія вивела у Чорне море підводний ракетоносій
20 жовтня, 08:34
У Миколаєві прогримів потужний вибух
У Миколаєві прогримів потужний вибух
18 жовтня, 20:41
Путін не виключає можливу війну Росії із США
Путін готується до війни зі США? Диктатор зробив неоднозначну заяву
16 жовтня, 08:28
Головна мета ворога – розгром угруповання наших військ, оточення Куп’янська і вихід на рубіж річки Оскіл
Росіяни намагаються оточити Куп'янськ
14 жовтня, 12:30
США готуються до одночасної війни з Росією та Китаєм – ЗМІ
США готуються до одночасної війни з Росією та Китаєм – ЗМІ
12 жовтня, 23:57
Близький Схід. Зв'язок не прямий, але дотичний, з війною Росії проти України
Десятиліття турбулентності. Війна вже давно йде на глобальному рівні
10 жовтня, 14:41
Майже вісім років (2006-2014) поспіль представники Моспатріархату стояли з блок-постом «русскава міра» під Катерининським собором у Чернігові
Московські попи у Чернігові теж плачуть
6 жовтня, 07:43
Війна триває. Треба постійно про це пам'ятати
Екзестенційна війна – це вирок
2 жовтня, 10:39
Євген загинув над Житомирською областю під час бойового чергування – його піднімали за тривогою, щоб збивати ракети над містами
Відвів літак і ціною життя врятував село. Згадаймо Героя – льотчика Євгена Лисенка
24 вересня, 09:00

Економіка

Український посол розповіла, на що підуть понад $60 млрд від США
Український посол розповіла, на що підуть понад $60 млрд від США
Борги в зеленій енергетиці продовжують нарощуватись – інвестор
Борги в зеленій енергетиці продовжують нарощуватись – інвестор
Видатки на оборону в бюджеті-2024 можуть зрости до 2 трлн грн
Видатки на оборону в бюджеті-2024 можуть зрости до 2 трлн грн
Байден запросив в Конгресу понад $60 млрд для України
Байден запросив в Конгресу понад $60 млрд для України
Один з найбільших виробників цукру в Європі купує завод у Луцьку
Один з найбільших виробників цукру в Європі купує завод у Луцьку
В Україні може з'явитися новий податок
В Україні може з'явитися новий податок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7800
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7568
Під Києвом стався вибух у багатоповерхівці (фото)
4950
Митрополит Московської церкви в Молдові Володимир написав гнівного листа патріарху Кирилу
3448
Заступник голови Одеської військової адміністрації обурив допомогою для ЗСУ
2828
В ужгородської пенсіонерки виросли незвичні чорнобривці
2604
Організатор скандальних вечірок, на яких кривдили дівчат, відгуляв гучне весілля

Новини

За добу відбулося понад 80 бойових зіткнень – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Російська атака на Харківщину, її наслідки: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 03:51
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти
Вчора, 13:39
Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Вчора, 07:08

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту