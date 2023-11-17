За даними ВООЗ, шкода від самотності більша, ніж від ожиріння та малорухливого способу життя

Ризики для здоров’я людини від самотності дорівнюють викурюванню 15 сигарет на день

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила самотність глобальною загрозою для здоров'я. Її вплив рівноцінний викурюванню 15 сигарет на день. Про це йдеться в заяві організації.

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ВООЗ створила міжнародну комісію з проблеми самотності. Її очолили генеральний хірург США Вівек Мурті та дипломатка Африканського Союзу з питань молоді Чідо Мпемба. Також до складу комісії увійшли ще 11 правозахисників та урядовців.

У організації зазначили, що проблема самотності загострилася через пандемію Covid-19, яка зупинила соціальну активність людей.

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«Самотність не знає кордонів і стає глобальною проблемою громадського здоров'я, що впливає на всі аспекти здоров'я, добробуту та розвитку. Соціальна ізоляція не знає ні віку, ні кордонів», – йдеться в заяві.

Ризики для здоров’я людини від самотності дорівнюють викурюванню 15 сигарет на день. Шкода від неї навіть більша, ніж від ожиріння та малорухливого способу життя.

За даними ВООЗ, кожна четверта літня людина у світі відчуває соціальну ізоляцію, що спричиняє ризик деменції на 50%, ішемічної хвороби або інсульту на 30%.

Згідно із дослідженням, від 5% до 15% підлітків є самотніми. Молоді люди, які відчувають самотність у школі, з більшою ймовірністю кидають навчання в університеті. Відчуття роз'єднаності та відсутність підтримки на роботі може призвести до зниження та продуктивності.

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Повідомляється, що створена ВООЗ комісія з проблем самотності працюватиме протягом трьох років.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про створення Комісії з питань соціальних зв'язків. Вона займатиметься боротьбою із самотністю.