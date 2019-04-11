Працівник поліції Києва підозрюється в отриманні коштів за видачу дозволів на зброю



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Працівник поліції налагодив механізм отримання коштів за видачу дозвільних документів на зберігання, носіння та використання зброї Фото: ДБР

Поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, затримали заступника начальника відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції у Києві. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

«За попередньою інформацією, працівник поліції налагодив механізм отримання коштів за видачу дозвільних документів на зберігання, носіння та використання зброї. Поліцейського затримали за оперативного супроводження Головного управління по боротьбі з корупцією СБУ після документування чисельних фактів отримання коштів від посередників», - йдеться в повідомленні.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Дарницького гарнізону.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за попередньою кваліфікацією «вимагання неправомірної вигоди службовою особою» (ч. 3 статті 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.