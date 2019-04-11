ЦВК виділила гроші для виборчих дільниць за кордоном



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Напередодні ЦВК збільшила видатки на вибори ще на 12 млн грн.

ЦВК виділила для закордонних виборчих дільниць 13,7 млн грн

Центральна виборча комісія затвердила кошторис видатків на підготовку та проведення другого туру виборів президента України для дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць на суму майже 13,7 млн грн. Про це повідомили у прес-службі ЦВК.

«Комісія затвердила кошторис видатків на підготовку та проведення повторного голосування 21 квітня 2019 року чергових виборів президента України для потреб дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць на загальну суму 13 млн 689 тис. 500 гривень», - вказали у ЦВК.

Напередодні ЦВК збільшила видатки на вибори ще на 12 млн грн.

Перший тур на виборах президента України відбувся 31 березня. ЦВК під ранок 4 квітня опрацювала 100% протоколів за результатами голосування на виборах президента України 31 березня.

Як повідомлялося, ЦВК не буде продовжувати роботу виборчих дільниць через Песах.



