ЦВК виділила гроші для виборчих дільниць за кордоном
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ЦВК виділила для закордонних виборчих дільниць 13,7 млн грн
Центральна виборча комісія затвердила кошторис видатків на підготовку та проведення другого туру виборів президента України для дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць на суму майже 13,7 млн грн. Про це повідомили у прес-службі ЦВК.
«Комісія затвердила кошторис видатків на підготовку та проведення повторного голосування 21 квітня 2019 року чергових виборів президента України для потреб дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць на загальну суму 13 млн 689 тис. 500 гривень», - вказали у ЦВК.
Напередодні ЦВК збільшила видатки на вибори ще на 12 млн грн.
Перший тур на виборах президента України відбувся 31 березня. ЦВК під ранок 4 квітня опрацювала 100% протоколів за результатами голосування на виборах президента України 31 березня.
Як повідомлялося, ЦВК не буде продовжувати роботу виборчих дільниць через Песах.
Другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.
Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені ще за три дні.
Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.
Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).